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  • 05.06, 19:16
    В Петербурге волонтеры Кубка конфедераций — 2017 пропололи клумбы перед стадионом. Санкт-Петербург, ФИФА, волонтеры, футбол, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге волонтеры Кубка конфедераций — 2017 пропололи клумбы перед стадионом

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    В Петербурге волонтеры Кубка конфедераций — 2017 пропололи клумбы перед стадионом

    В Петербурге волонтеры Кубка конфедераций — 2017 пропололи клумбы перед стадионом

      В Приморском парке Победы высадился экологический десант.

      Несколько десятков волонтеров грядущего Кубка конфедераций ФИФА — 2017 пропололи клумбы у центральной аллеи перед стадионом на Крестовском острове.

      Таким субботником они решили отметить не только скорый старт генеральной репетиции чемпионата мира (до первого матча осталось менее 12 дней), но и Всемирный день окружающей среды. По такому случаю в поля вышли волонтеры всех возрастов и из разных городов. Некоторые приехали в Петербург всего несколько дней назад.

      Не остались в стороне от акции и другие города Кубка конфедераций. Так, в Москве, Сочи и Казани сегодня также провели генеральную уборку в преддверии старта соревнований. Всего на Кубке будет работать более пяти с половиной тысяч волонтеров. Все они прошли поэтапный отбор, в том числе тестирование и собеседование на иностранных языках.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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