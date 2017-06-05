В Приморском парке Победы высадился экологический десант.
Несколько десятков волонтеров грядущего Кубка конфедераций ФИФА — 2017 пропололи клумбы у центральной аллеи перед стадионом на Крестовском острове.
Таким субботником они решили отметить не только скорый старт генеральной репетиции чемпионата мира (до первого матча осталось менее 12 дней), но и Всемирный день окружающей среды. По такому случаю в поля вышли волонтеры всех возрастов и из разных городов. Некоторые приехали в Петербург всего несколько дней назад.
Не остались в стороне от акции и другие города Кубка конфедераций. Так, в Москве, Сочи и Казани сегодня также провели генеральную уборку в преддверии старта соревнований. Всего на Кубке будет работать более пяти с половиной тысяч волонтеров. Все они прошли поэтапный отбор, в том числе тестирование и собеседование на иностранных языках.
Таким субботником они решили отметить не только скорый старт генеральной репетиции чемпионата мира (до первого матча осталось менее 12 дней), но и Всемирный день окружающей среды. По такому случаю в поля вышли волонтеры всех возрастов и из разных городов. Некоторые приехали в Петербург всего несколько дней назад.
Не остались в стороне от акции и другие города Кубка конфедераций. Так, в Москве, Сочи и Казани сегодня также провели генеральную уборку в преддверии старта соревнований. Всего на Кубке будет работать более пяти с половиной тысяч волонтеров. Все они прошли поэтапный отбор, в том числе тестирование и собеседование на иностранных языках.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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