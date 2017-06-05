Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В Сочи волонтеры устроили большую уборку в парке Дендрарий и на территории рядом с горой Ахун, а также покрасили заборы на Курортном проспекте и привели в порядок живые изгороди.В Москве около 50 добровольцев собрались в парке Кузьминки, который серьезно пострадал от урагана в конце мая. Основные силы пришлось бросить на уборку мусора и валежника. Волонтеры посадили и 15 новых деревьев.А в Санкт-Петербурге волонтеры трудятся сегодня в Приморском парке Победы над прополкой клумб.