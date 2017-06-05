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  • 05.06, 19:16
    Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 устроили генеральную уборку в парках. Москва, мусор, парки и скверы, Санкт-Петербург, Сочи, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 устроили генеральную уборку в парках

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    Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 устроили генеральную уборку в парках

    Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 устроили генеральную уборку в парках

    Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 устроили генеральную уборку в парках

      Волонтеры Кубка конфедераций — 2017 провели в нескольких городах России акцию к Всемирному дню окружающей среды.

      В Сочи волонтеры устроили большую уборку в парке Дендрарий и на территории рядом с горой Ахун, а также покрасили заборы на Курортном проспекте и привели в порядок живые изгороди.

      В Москве около 50 добровольцев собрались в парке Кузьминки, который серьезно пострадал от урагана в конце мая. Основные силы пришлось бросить на уборку мусора и валежника. Волонтеры посадили и 15 новых деревьев.

      А в Санкт-Петербурге волонтеры трудятся сегодня в Приморском парке Победы над прополкой клумб.
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