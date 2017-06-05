Набиуллина оценила перспективы легализации криптовалюты в России

Банк России намерен сначала тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Глава Центробанка подчеркнула, что Россия твердо намерена развивать цифровую экономику, однако прежде чем что-то внедрять, необходимо изучить риски.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «Мы не хотим плестись здесь в хвосте. Мы создали специальную ассоциацию „Финтех“ вместе с ключевыми финансовыми игроками, которые уже тестируют новые технологии. Прежде, чем что-то регулировать, нужно понимать, как это работает, какие риски, и соответственно выстраивать регулирование, в том числе технологии блокчейн, которая касается не только финансовой сферы».
Глава ЦБ напомнила, что на основе блокчейн можно регистрировать недвижимость и оказывать другие услуги. Что касается криптовалют, то многое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер, пояснила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина: «Что касается криптовалют, в основном финансовые регуляторы в большинстве стран находятся на стадии изучения этого явления. Нам нужно понимать, что, когда мы говорим о национальной государственной криптовалюте, нужно вначале ее изучить, если это не просто цифровой актив, а государственная криптовалюта. Если это не денежный суррогат, а именно цифровой актив, то здесь мы можем посмотреть, как нам быстрее двигаться. Если говорить именно о валютном характере, это требует гораздо больше времени».
Создание национальной криптовалюты, по словам председателя Банка России, — тема среднесрочной или долгосрочной перспективы, но точно не ближайшего будущего.
Эльвира Набиуллина: «Нужно посмотреть и на технологии, которые могут быть в основе такой национальной криптовалюты, а главное — проанализировать все возможные макроэкономические последствия, потому что это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».
О планах создания виртуальной национальной валюты на Петербургском международном экономическом форуме рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Как можно быстрее легализовать в России крипотвалюты в конце мая призвал глава «Сбербанка» Герман Греф.
Эльвира Набиуллина, председатель Банка России: «Мы не хотим плестись здесь в хвосте. Мы создали специальную ассоциацию „Финтех“ вместе с ключевыми финансовыми игроками, которые уже тестируют новые технологии. Прежде, чем что-то регулировать, нужно понимать, как это работает, какие риски, и соответственно выстраивать регулирование, в том числе технологии блокчейн, которая касается не только финансовой сферы».
Глава ЦБ напомнила, что на основе блокчейн можно регистрировать недвижимость и оказывать другие услуги. Что касается криптовалют, то многое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер, пояснила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина: «Что касается криптовалют, в основном финансовые регуляторы в большинстве стран находятся на стадии изучения этого явления. Нам нужно понимать, что, когда мы говорим о национальной государственной криптовалюте, нужно вначале ее изучить, если это не просто цифровой актив, а государственная криптовалюта. Если это не денежный суррогат, а именно цифровой актив, то здесь мы можем посмотреть, как нам быстрее двигаться. Если говорить именно о валютном характере, это требует гораздо больше времени».
Создание национальной криптовалюты, по словам председателя Банка России, — тема среднесрочной или долгосрочной перспективы, но точно не ближайшего будущего.
Эльвира Набиуллина: «Нужно посмотреть и на технологии, которые могут быть в основе такой национальной криптовалюты, а главное — проанализировать все возможные макроэкономические последствия, потому что это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».
О планах создания виртуальной национальной валюты на Петербургском международном экономическом форуме рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Как можно быстрее легализовать в России крипотвалюты в конце мая призвал глава «Сбербанка» Герман Греф.
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