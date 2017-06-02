ЦБ задумался над созданием национальной виртуальной валюты

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала о создании виртуальной национальной валюты, отметив при этом, что о появлении новой отдельной криптовалюты речи не идет.
Ольга Скоробогатова, заместитель председателя ЦБ: «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать. Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в виде бумажных носителей, которые мы с вами имеем в кошельке».
По словам Скоробогатовой, национальная виртуальная валюта будет создаваться на базе технологии распределенных реестров.
Ольга Скоробогатова: «Мы делаем несколько пилотных проектов, которые дадут нам понимание, как технология распределенных реестров больших объемов информации и больших объемов обработки информации может быть полезна в том числе для национальной цифровой валюты».
Зампред ЦБ отметила, что тестирование технологий национальной виртуальной валюты проводилось на платформах Masterchain и Hyperledger.
Ольга Скоробогатова: «Мы предполагаем, естественно, внедрение российской криптографии для того, чтобы защитить все операции, если мы будем использовать это для сделок».
По словам Скоробогатовой, детали проекта ЦБ будет готов раскрыть через 2–3 года, когда «появятся наработки». Что касается российских властей, то на сегодняшний день они окончательно не определились с принципами регулирования криптовалют в стране. Ранее Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России предлагает регулировать криптовалюты как цифровой товар.
международного экономического форума. Он обещает быть не менее богатым на события, чем первый. В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
По словам Скоробогатовой, национальная виртуальная валюта будет создаваться на базе технологии распределенных реестров.
Ольга Скоробогатова: «Мы делаем несколько пилотных проектов, которые дадут нам понимание, как технология распределенных реестров больших объемов информации и больших объемов обработки информации может быть полезна в том числе для национальной цифровой валюты».
Зампред ЦБ отметила, что тестирование технологий национальной виртуальной валюты проводилось на платформах Masterchain и Hyperledger.
Ольга Скоробогатова: «Мы предполагаем, естественно, внедрение российской криптографии для того, чтобы защитить все операции, если мы будем использовать это для сделок».
По словам Скоробогатовой, детали проекта ЦБ будет готов раскрыть через 2–3 года, когда «появятся наработки». Что касается российских властей, то на сегодняшний день они окончательно не определились с принципами регулирования криптовалют в стране. Ранее Ольга Скоробогатова сообщала, что Банк России предлагает регулировать криптовалюты как цифровой товар.
международного экономического форума. Он обещает быть не менее богатым на события, чем первый. В павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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