Ливия присоединилась к разорвавшим дипотношения с Катаром странам

Ливия стала шестой страной, объявившей о разрыве дипломатических отношений с Катаром
из-за «поддержки Дохой террористов».
Министр иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммед ад-Даири объявил в эфире телеканала Sky News Arabia, что Ливия считает Катар «основным источником снабжения оружием ливийского отделения организации „Братья-мусульмане“ (запрещена в РФ) и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года».
Йемен. Эти страны высылают катарских дипломатов и граждан, закрывают для Катара морские порты и воздушное пространство и прекращают с ним авиасообщение.
Фондовый рынок Катара на этом фоне упал более чем на 8%. Ранее в МИД страны выразили сожаление в связи с происходящим и назвали эти шаги соседей по региону неоправданными и основанными на голословных утверждениях.
Йемен. Эти страны высылают катарских дипломатов и граждан, закрывают для Катара морские порты и воздушное пространство и прекращают с ним авиасообщение.
Фондовый рынок Катара на этом фоне упал более чем на 8%. Ранее в МИД страны выразили сожаление в связи с происходящим и назвали эти шаги соседей по региону неоправданными и основанными на голословных утверждениях.
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