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  • 05.06, 13:26

    Ливия присоединилась к разорвавшим дипотношения с Катаром странам

    1 комментарий

    Ливия присоединилась к разорвавшим дипотношения с Катаром странам

    Ливия присоединилась к разорвавшим дипотношения с Катаром странам

    Ливия стала шестой страной, объявившей о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за «поддержки Дохой террористов».

    Министр иностранных дел временного правительства Ливии Мухаммед ад-Даири объявил в эфире телеканала Sky News Arabia, что Ливия считает Катар «основным источником снабжения оружием ливийского отделения организации „Братья-мусульмане“ (запрещена в РФ) и других исламистских вооруженных группировок с 2012 года».

    Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и Йемен. Эти страны высылают катарских дипломатов и граждан, закрывают для Катара морские порты и воздушное пространство и прекращают с ним авиасообщение.

    Фондовый рынок Катара на этом фоне упал более чем на 8%. Ранее в МИД страны выразили сожаление в связи с происходящим и назвали эти шаги соседей по региону неоправданными и основанными на голословных утверждениях.

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