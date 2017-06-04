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  • 04.06, 11:17

    Посольство РФ выясняет обстоятельства убийства в Баварии ребенка из России

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    Посольство РФ выясняет обстоятельства убийства в Баварии ребенка из России

    Посольство РФ выясняет обстоятельства убийства в Баварии ребенка из России

    Посольство РФ в Германии проверяет информацию об убийстве в приюте для беженцев пятилетнего ребенка из России и ранении его матери.

    Трагедия произошла недалеко от Регенсбурга в федеральной земле Бавария. По данным местной полиции, преступление совершил 41-летний гражданин Афганистана. Угрожая ножом, он взял ребенка в заложники и после безрезультатных переговоров нанес ему смертельное ранение.

    Силовики открыли огонь на поражение и застрелили преступника. Перед этим он успел ранить мать мальчика — 47-летнюю россиянку. Ее доставили в больницу. Другой ребенок женщины не пострадал.

    Посольство РФ в Берлине: «Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства».

    Сейчас полиция выясняет мотивы преступления, а также характер отношений между нападавшим и его жертвами.

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