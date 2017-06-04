Посольство РФ выясняет обстоятельства убийства в Баварии ребенка из России

Посольство РФ в Германии проверяет информацию об убийстве в приюте для беженцев пятилетнего ребенка из России и ранении его матери.
Трагедия произошла недалеко от Регенсбурга в федеральной земле Бавария. По данным местной полиции, преступление совершил 41-летний гражданин Афганистана. Угрожая ножом, он взял ребенка в заложники и после безрезультатных переговоров нанес ему смертельное ранение.
Посольство РФ в Берлине: «Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства».
Сейчас полиция выясняет мотивы преступления, а также характер отношений между нападавшим и его жертвами.
Посольство РФ в Берлине: «Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства».
Сейчас полиция выясняет мотивы преступления, а также характер отношений между нападавшим и его жертвами.
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