В ФРГ афганец убил 5-летнего мальчика из России и ранил его мать

В баварском лагере для беженцев афганец взял в заложники пятилетнего российского ребенка и убил его ножом.
Немецкие СМИ сообщают, что преступление было совершено в лагере для беженцев в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. 41-летний гражданин Афганистана взял в заложники 5-летнего мальчика и нанес ему смертельное ранение ножом. Ребенок умер.
Колотые и резаные ножевые ранения также получила мать мальчика, гражданка России. Все это происходило на глазах у второго ее ребенка шести лет, который не получил физических травм, но находится в шоковом состоянии.
Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь и ликвидировали преступника. Женщине оказывают медицинскую помощь.
Как пишет РИА Новости, эту информацию уже подтвердили представители полиции Баварии. В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего.
Колотые и резаные ножевые ранения также получила мать мальчика, гражданка России. Все это происходило на глазах у второго ее ребенка шести лет, который не получил физических травм, но находится в шоковом состоянии.
Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь и ликвидировали преступника. Женщине оказывают медицинскую помощь.
Как пишет РИА Новости, эту информацию уже подтвердили представители полиции Баварии. В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего.
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