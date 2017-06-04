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  • 04.06, 05:29

    В ФРГ афганец убил 5-летнего мальчика из России и ранил его мать

    6 комментариев

    В ФРГ афганец убил 5-летнего мальчика из России и ранил его мать

    В ФРГ афганец убил <nobr>5-летнего</nobr> мальчика из России и ранил его мать

    В баварском лагере для беженцев афганец взял в заложники пятилетнего российского ребенка и убил его ножом.

    Немецкие СМИ сообщают, что преступление было совершено в лагере для беженцев в общине Арншванг в федеральной земле Бавария. 41-летний гражданин Афганистана взял в заложники 5-летнего мальчика и нанес ему смертельное ранение ножом. Ребенок умер.

    Колотые и резаные ножевые ранения также получила мать мальчика, гражданка России. Все это происходило на глазах у второго ее ребенка шести лет, который не получил физических травм, но находится в шоковом состоянии.

    Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь и ликвидировали преступника. Женщине оказывают медицинскую помощь.

    Как пишет РИА Новости, эту информацию уже подтвердили представители полиции Баварии. В настоящий момент полиция выясняет причины произошедшего.

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