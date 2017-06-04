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  • 04.06, 11:17

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня

    4 комментария

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня

    «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня

    Ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в 12:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Традиционно в ходе общения с россиянами президент ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    Вопросы принимаются с 8:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

    Задать свой вопрос можно, позвонив по номеру 8–800-200–40-40 в Единый центр обработки сообщений из любой точки России. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Звонки из-за границы принимаются по телефонам +7–499-550–40-40, +7–495-539–40-40.

    Вопросы в виде СМС и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

    Отправить свой вопрос можно также через сайт «Москва — Путину» (москва-путину.рф), а также через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и видеоролик.

    Официальное приложение «Москва — Путину» для мобильных устройств доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay.

    В предыдущие годы «Прямая линия с Владимиром Путиным» выходила в апреле. В этом году сроки ее проведения было решено перенести из-за плотного графика президента.

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