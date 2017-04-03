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  • 03.04, 13:28

    В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина

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    В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина

    В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина

    Причины переноса сроков проведения «прямой линии» Владимира Путина не имеют никакой политической подоплеки, подчеркивают в Кремле.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной связи переноса общения президента с населением с несанкционированными митингами в конце марта.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения „прямой линии“ были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно. Никакой здесь идеологической или иной подоплеки, нет».

    Песков напомнил, что сроки проведения «прямой линии» изменили в связи с графиком Путина. Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что традиционная «прямая линия» в этом году состоится позже апреля, но раньше августа.

    Сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что ежегодное общение Путина с россиянами может пройти в июне.

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