Сотни человек получили ранения в результате давки в Турине

На площади в Турине, где тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов, после взрывов нескольких петард началась паника.
Как передает портал Football Italia, чтобы посмотреть финальную игру футбольной Лиги чемпионов с участием туринского «Ювентуса» на площади Сан-Карло собрались порядка 20 тысяч человек. Матч, в котором «Ювентус» проиграл «Реалу» со счетом 1:4, транслировался на больших экранах.
После третьего гола в ворота туринского клуба неизвестные взорвали петарду. По другой информации грохот, похожий на звук взрыва, вызвала рухнувшая металлическая конструкция. Началась паника и давка.
Сначала появилась информация о том, что в результате давки пострадали 200 человек, теперь сообщается, что ранения и травмы получили более 600 человек. Как минимум пятеро из них находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.
После третьего гола в ворота туринского клуба неизвестные взорвали петарду. По другой информации грохот, похожий на звук взрыва, вызвала рухнувшая металлическая конструкция. Началась паника и давка.
Сначала появилась информация о том, что в результате давки пострадали 200 человек, теперь сообщается, что ранения и травмы получили более 600 человек. Как минимум пятеро из них находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.
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