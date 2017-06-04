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  • 04.06, 05:29

    Сотни человек получили ранения в результате давки в Турине

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    • Фото Reuters © 2017, Susana Vera
    Сотни человек получили ранения в результате давки в Турине

    Сотни человек получили ранения в результате давки в Турине

    Сотни человек получили ранения в результате давки в Турине
  • Фото Reuters © 2017, Susana Vera

    • На площади в Турине, где тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть финал Лиги чемпионов, после взрывов нескольких петард началась паника.

    Как передает портал Football Italia, чтобы посмотреть финальную игру футбольной Лиги чемпионов с участием туринского «Ювентуса» на площади Сан-Карло собрались порядка 20 тысяч человек. Матч, в котором «Ювентус» проиграл «Реалу» со счетом 1:4, транслировался на больших экранах.

    После третьего гола в ворота туринского клуба неизвестные взорвали петарду. По другой информации грохот, похожий на звук взрыва, вызвала рухнувшая металлическая конструкция. Началась паника и давка.

    Сначала появилась информация о том, что в результате давки пострадали 200 человек, теперь сообщается, что ранения и травмы получили более 600 человек. Как минимум пятеро из них находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.

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