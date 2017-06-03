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  • 04.06, 05:29

    «Реал» дважды подряд стал победителем Лиги чемпионов

    4 комментария
    • Фото Reuters © 2017, John Sibley
    «Реал» дважды подряд стал победителем Лиги чемпионов

    «Реал» дважды подряд стал победителем Лиги чемпионов

    «Реал» дважды подряд стал победителем Лиги чемпионов
  • Фото Reuters © 2017, John Sibley

    • Футболисты «Реала» разгромили «Ювентус» в финале Лиги чемпионов, вновь став победителями турнира.

    В Кардиффе завершился финальный матч Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и итальянским «Ювентусом». Игра закончилась победой мадридцев со счетом 4:1.

    В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (20-я, 64-я минуты), также голы на счету Карлоса Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У проигравших Марио Манджукич на 27-й минуте ответил чрезвычайно зрелищным голом, забив мяч ударом через себя.

    «Реал» стал первым клубом, кому удалось стать победителем турнира два года подряд. А главный наставник «Реала» Зинедин Зидан, игравший в прошлом и за «Реал» и за «Ювентус», стал первым тренером в истории турнира, который привел свою команду к победе два года подряд. Теперь мадридский клуб является 12-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов).

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