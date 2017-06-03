«Реал» дважды подряд стал победителем Лиги чемпионов

Футболисты «Реала» разгромили «Ювентус» в финале Лиги чемпионов, вновь став победителями турнира.

В Кардиффе завершился финальный матч Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и итальянским «Ювентусом». Игра закончилась победой мадридцев со счетом 4:1.



В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (20-я, 64-я минуты), также голы на счету Карлоса Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У проигравших Марио Манджукич на 27-й минуте ответил чрезвычайно зрелищным голом, забив мяч ударом через себя.



«Реал» стал первым клубом, кому удалось стать победителем турнира два года подряд. А главный наставник «Реала» Зинедин Зидан, игравший в прошлом и за «Реал» и за «Ювентус», стал первым тренером в истории турнира, который привел свою команду к победе два года подряд. Теперь мадридский клуб является 12-кратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов).

