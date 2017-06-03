Кудрин: Путин выбирает основу для предвыборной программы

Алексей Кудрин рассказал, как обсуждал экономические вопросы с Владимиром Путиным.
По словам бывшего министра финансов, во время встреч с президентом обсуждались рост уровня жизни и инновационное развитие. Кудрин подчеркнул, что Путин сейчас крайне заинтересован в экономических вопросах.
Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «В течение последнего полугода я раза три с ним встречался и показывал риски инновационного сценария, как они будут влиять на темпы роста уровня жизни. Мне кажется, он сегодня ищет тот путь, по которому мы выйдем на более высокие темпы роста. Он задает вопросы, спрашивает».
Также экс-министр отметил, что, по его мнению, президент сейчас накапливает информацию и выбирает, что станет основой его предвыборной программы.
Также Кудрин оценил выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Оно, заявил бывший министр, «на 80% состояло из предложений по экономике и институциональному развитию», передает «Эхо Москвы».
Ранее в рамках ПМЭФ Игорь Шувалов заявил, что президент полностью «заболел» новыми технологиями и цифровой экономикой. Вице-премьер рассказал, что глава государства целую ночь обсуждал эти темы с членами правительства и сотрудниками своей администрации.
Алексей Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок: «В течение последнего полугода я раза три с ним встречался и показывал риски инновационного сценария, как они будут влиять на темпы роста уровня жизни. Мне кажется, он сегодня ищет тот путь, по которому мы выйдем на более высокие темпы роста. Он задает вопросы, спрашивает».
Также экс-министр отметил, что, по его мнению, президент сейчас накапливает информацию и выбирает, что станет основой его предвыборной программы.
Также Кудрин оценил выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Оно, заявил бывший министр, «на 80% состояло из предложений по экономике и институциональному развитию», передает «Эхо Москвы».
Ранее в рамках ПМЭФ Игорь Шувалов заявил, что президент полностью «заболел» новыми технологиями и цифровой экономикой. Вице-премьер рассказал, что глава государства целую ночь обсуждал эти темы с членами правительства и сотрудниками своей администрации.
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