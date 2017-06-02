Шувалов: Путин полностью «заболел» новыми технологиями

Владимир Путин понимает важность высоких технологий и цифровой экономики, заявил Игорь Шувалов.
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По словам первого вице-премьера, президент всю ночь обсуждал развитие технологий с членами правительства и сотрудниками своей администрации.
Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ: «Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью „заболел“ этим».
Также Шувалов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что Путин понимает, что «значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», передает ТАСС.
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ: «Могу вам сказать, что наш президент небольшую группу членов правительства, сотрудников администрации только в начале второго утра отпустил: мы обсуждали исключительно новые технологии и цифровую экономику. Могу без прикрас вам сказать, что президент полностью „заболел“ этим».
Также Шувалов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что Путин понимает, что «значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом лидерстве», передает ТАСС.
Напомним, в павильонах ПМЭФ-2017 работает выездная студия НТВ, интервью с участниками и гостями форума смотрите в эфире нашего канала. НТВ.Ru ведет трансляции основных событий ПМЭФ-2017. Быть в курсе происходящего можно с помощью мобильного приложения НТВ для смартфонов и для планшетов, оно доступно в Apple Store и Google Play.
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