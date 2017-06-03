Сообщения о насмерть замерзшей петербурженке проверят врачи

В
Санкт-Петербурге историей погибшей от переохлаждения пенсионерки заинтересовались доктора.
Сегодня появилась информация о том, что на одной из остановок в Северной столице скончалась 84-летняя женщина. По предварительным данным властей, причиной трагедии могло стать переохлаждение.
Представитель администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга: «В 6:40 по московскому времени 2 июня на остановке у дома №71 по Заневскому проспекту скончалась пожилая женщина, предположительно от переохлаждения».
Пенсионерку в состоянии клинической смерти доставили в Александровскую больницу. По данным клиники, называть переохлаждение причиной смерти преждевременно.
Представитель Александровской больницы Санкт-Петербурга: «Мы не можем утверждать, что она умерла от переохлаждения. Причина устанавливается. Женщине было 84 года».
В управлении СК РФ по Петербургу заявили, что информация об этом инциденте в ведомство пока не поступала. Если говорить о погоде в Северной столице, то накануне в городе были дожди, температура воздуха не поднималась выше плюс 10 градусов. В первый день лета в Петербурге свирепствовал шквалистый ветер, а к вечеру прошел град. Синоптики отмечали, что такая погода не считается аномальной, передает ТАСС
Представитель администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга: «В 6:40 по московскому времени 2 июня на остановке у дома №71 по Заневскому проспекту скончалась пожилая женщина, предположительно от переохлаждения».
Пенсионерку в состоянии клинической смерти доставили в Александровскую больницу. По данным клиники, называть переохлаждение причиной смерти преждевременно.
Представитель Александровской больницы Санкт-Петербурга: «Мы не можем утверждать, что она умерла от переохлаждения. Причина устанавливается. Женщине было 84 года».
В управлении СК РФ по Петербургу заявили, что информация об этом инциденте в ведомство пока не поступала. Если говорить о погоде в Северной столице, то накануне в городе были дожди, температура воздуха не поднималась выше плюс 10 градусов. В первый день лета в Петербурге свирепствовал шквалистый ветер, а к вечеру прошел град. Синоптики отмечали, что такая погода не считается аномальной, передает ТАСС
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