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  • 03.06, 14:25

    В Петербурге женщина насмерть замерзла на остановке

    5 комментариев

    В Петербурге женщина насмерть замерзла на остановке

    В Петербурге женщина насмерть замерзла на остановке

    Пожилая женщина насмерть замерзла на автобусной остановке в Санкт-Петербурге.

    Женщину, которой на вид было 70–75 лет, увезли в Александровскую больницу с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня, сообщает «Интерфакс».

    Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени. Спасти ее не смогли, женщина скончалась.

    Напомним, что 2 июня наступило резкое похолодание, ранним утром температура была не выше 5 градусов. Днем и в Москве, и в Петербурге даже шел снег.



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