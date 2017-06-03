В Петербурге женщина насмерть замерзла на остановке

Пожилая женщина насмерть замерзла на автобусной остановке в
Санкт-Петербурге.
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Женщину, которой на вид было 70–75 лет, увезли в Александровскую больницу с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте, 71 ранним утром 2 июня, сообщает «Интерфакс».
Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени. Спасти ее не смогли, женщина скончалась.
Напомним, что 2 июня наступило резкое похолодание, ранним утром температура была не выше 5 градусов. Днем и в Москве, и в Петербурге даже шел снег.
Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени. Спасти ее не смогли, женщина скончалась.
Напомним, что 2 июня наступило резкое похолодание, ранним утром температура была не выше 5 градусов. Днем и в Москве, и в Петербурге даже шел снег.
Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) 2 июня 2017 г.
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