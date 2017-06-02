На Москву обрушился летний град

Второй день лета удивил москвичей заморозками и градом.
Дождь, который сменился градом, пошел сегодня на юго-западе Москвы. Небо заволокло белесой дымкой.
Своими эмоциями от нелетней погоды уже успели поделиться блогеры.
О снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.
Как говорят синоптики, сейчас погода в столичном регионе отстает от календаря примерно на месяц. Потепления стоит ждать только на следующей неделе, когда в Москву придет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до 30 градусов тепла.
Непогода накрыла сегодня и Северную столицу, причем, судя по кадрам, снегопад в Петербурге был более сильный, чем в Москве.
Своими эмоциями от нелетней погоды уже успели поделиться блогеры.
Лето где-то потерялось 😞 За окном хлещет град…— marina (@vetla65601) 2 июня 2017 г.
Москва. 2 июня. +7 по Цельсию. ГРАД— Поля (@polinablt) 2 июня 2017 г.
Лето будет ОЧЕНЬ «ЖАРКИМ»
Для потомков…, 2 июня 2017 года…, идёт град…, замерзаем…— Сергей Самотойлов (@samotoyloff) 2 июня 2017 г.
А вы тоже хотите, чтобы 2 июня пошел град?— Хикикомори (@GreedyHikikom) 2 июня 2017 г.
В смысле «нет»?
Ледяной дождь с градом и снегом накрыл Москву. Уставшие от холода пользователи соцсетей выкладывают десятки фото и видео.Опубликовано НТВ 2 июня 2017 г.
О снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.
Как говорят синоптики, сейчас погода в столичном регионе отстает от календаря примерно на месяц. Потепления стоит ждать только на следующей неделе, когда в Москву придет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до 30 градусов тепла.
Непогода накрыла сегодня и Северную столицу, причем, судя по кадрам, снегопад в Петербурге был более сильный, чем в Москве.
Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) 2 июня 2017 г.
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