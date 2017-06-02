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  • 02.06, 16:31

    На Москву обрушился летний град

    2 комментария
    На Москву обрушился летний град

    На Москву обрушился летний град

    На Москву обрушился летний град
  • Фото: Александр Ивочкин /vk.com

    • Второй день лета удивил москвичей заморозками и градом.

    Дождь, который сменился градом, пошел сегодня на юго-западе Москвы. Небо заволокло белесой дымкой.

    Своими эмоциями от нелетней погоды уже успели поделиться блогеры.










    Ледяной дождь с градом и снегом накрыл Москву. Уставшие от холода пользователи соцсетей выкладывают десятки фото и видео.

    Опубликовано НТВ 2 июня 2017 г.

    О снеге с градом сообщили и жители Подмосковья — аномальное для календарного лета явление было замечено в Красногорске, Звенигороде, Мытищах и Нахабине.

    2 июня 2017 МО Звенигород #лето#снег#Московская_область #июнь #июнь2017

    Публикация от Марина Труфанова (@mylove_chihuahua)




    Как говорят синоптики, сейчас погода в столичном регионе отстает от календаря примерно на месяц. Потепления стоит ждать только на следующей неделе, когда в Москву придет по-настоящему летняя погода. Воздух прогреется до 30 градусов тепла.

    Непогода накрыла сегодня и Северную столицу, причем, судя по кадрам, снегопад в Петербурге был более сильный, чем в Москве.

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