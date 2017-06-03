ПМЭФ-2017 поставил рекорд по числу участников

В
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) приняли участие более 14 тысяч человек из 143 стран мира.
По словам ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова, за свою двадцатиоднолетнюю историю форум никогда не принимал такого количества участников со столь обширной географией.
Среди участников форума были бизнесмены, главы международных организаций, эксперты, ученые и журналисты. Перед собравшимися выступили Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.
При этом ответственный секретарь ПМЭФ заявил, что в этом году самой многочисленной стала делегация из США. В общей сложности из Соединенных Штатов приехали 560 человек.
Интерфакс».
Что же касается следующего ПМЭФ, то, по словам Кобякова, в 2018 году форум пройдет с 24 по 26 мая. Провести форум раньше обычного решено в связи с чемпионатом мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
Среди участников форума были бизнесмены, главы международных организаций, эксперты, ученые и журналисты. Перед собравшимися выступили Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.
При этом ответственный секретарь ПМЭФ заявил, что в этом году самой многочисленной стала делегация из США. В общей сложности из Соединенных Штатов приехали 560 человек.
Интерфакс».
Что же касается следующего ПМЭФ, то, по словам Кобякова, в 2018 году форум пройдет с 24 по 26 мая. Провести форум раньше обычного решено в связи с чемпионатом мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
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