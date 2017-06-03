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  • 03.06, 14:25
    Деловой и местами гламурный: чем запомнится ПМЭФ-2017 бизнесменам и политикам. компании, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Деловой и местами гламурный: чем запомнится ПМЭФ-2017 бизнесменам и политикам

    3 комментария

    Деловой и местами гламурный: чем запомнится ПМЭФ-2017 бизнесменам и политикам

    Деловой и местами гламурный: чем запомнится <nobr>ПМЭФ-2017</nobr> бизнесменам и политикам

      Сегодня Петербургский международный экономический форум завершает свою работу. Участники подводят итоги переговоров и закрывают важные сделки, но запомнится это событие не только контрактами и дискуссиями. Для многих это мероприятие стало возможностью сделать удачное селфи, удивиться необычным высказываниям бизнесменов и даже посмеяться над шутками политиков.

      Форум начинался с картинки из студии НТВ. У многих в этом году появилась возможность в прямом эфире заглянуть в закулисье мировой экономики.

      Каждому свое. Кому новости про российскую экономику, а кому удачное селфи с гарантированными лайками телезрителей. Петербургский экономический форум — он всегда деловой и местами гламурный.

      Ньюсмейкеры между сессиями и деловыми обедами перемещались с крейсерской скоростью, потому что здесь время — деньги, а чей микрофон, того и интервью. Так порой получались эксклюзивы или почти эксклюзивы, а также неожиданные признания о личных договоренностях политиков и любопытных стратегиях российских чиновников.

      Петербургский экономический форум — это всегда и какой-то прорыв. Так, одним из заметных героев форума стал Виталик Бутерин — молодой программист из Коломны, живущий сейчас в Сингапуре. Он — скромный создатель блокчейн-платформы, площадки для электронных платежей, которая оценивается в 20 миллиардов долларов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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