Деловой и местами гламурный: чем запомнится ПМЭФ-2017 бизнесменам и политикам

Сегодня Петербургский международный экономический форум завершает свою работу. Участники подводят итоги переговоров и закрывают важные сделки, но запомнится это событие не только контрактами и дискуссиями. Для многих это мероприятие стало возможностью сделать удачное селфи, удивиться необычным высказываниям бизнесменов и даже посмеяться над шутками политиков.
Форум начинался с картинки из студии НТВ. У многих в этом году появилась возможность в прямом эфире заглянуть в закулисье мировой экономики.
Каждому свое. Кому новости про российскую экономику, а кому удачное селфи с гарантированными лайками телезрителей. Петербургский экономический форум — он всегда деловой и местами гламурный.
Ньюсмейкеры между сессиями и деловыми обедами перемещались с крейсерской скоростью, потому что здесь время — деньги, а чей микрофон, того и интервью. Так порой получались эксклюзивы или почти эксклюзивы, а также неожиданные признания о личных договоренностях политиков и любопытных стратегиях российских чиновников.
создатель блокчейн-платформы, площадки для электронных платежей, которая оценивается в 20 миллиардов долларов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
Каждому свое. Кому новости про российскую экономику, а кому удачное селфи с гарантированными лайками телезрителей. Петербургский экономический форум — он всегда деловой и местами гламурный.
Ньюсмейкеры между сессиями и деловыми обедами перемещались с крейсерской скоростью, потому что здесь время — деньги, а чей микрофон, того и интервью. Так порой получались эксклюзивы или почти эксклюзивы, а также неожиданные признания о личных договоренностях политиков и любопытных стратегиях российских чиновников.
создатель блокчейн-платформы, площадки для электронных платежей, которая оценивается в 20 миллиардов долларов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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