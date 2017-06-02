ПМЭФ-2017: цифры и главные контракты

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Один из главных показателей того, насколько успешно прошел форум, — это итоговые суммы контрактов. В прошлом году было больше трлн рублей. В этом году показатель уже уверенно перекрыт.Безусловно, самым крупным контрактом форума стало соглашение немецкого химического концерна Linde Group с российской группой «ТАИФ». Немцы инвестируют более полутриллиона рублей и построят новый этиленовый комплекс на базе Нижнекамскнефтехима. Сделку заключали в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера. Перед этим они встретились с президентом России Владимиром Путиным. Уже после подписания, стороны принялИсь за шутки.Кроме того, Челябинский трубопрокатный завод и «Роснефть» заключили контракт на поставку труб на 45 млрд рублей. «Еврохим» и китайская ChemChina — строительство завода полимерных покрытий на 30 млрд. Тульская область и «РЖД» — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тула. Время в пути сократится до часа. Всего туляки уже подписали контрактов на сумму более 50 млрд.Также «РЖД» присматривается к модернизации железных дорог на Кубе. Сумма контракта — 1,8 млрд евро. «Сбербанк» и Boing будут обмениваться опытом в области развития IT-инфраструктуры. «Мегафон» и «РЖД» будут делать беспроводной доступ в Мнтернет для пассажиров поездов.«Газпром нефть» и Siemens — стратегическое партнерство в области энергетики. Общие интересы нашли «Мегафон» и Uber. Абоненты оператора получат льготные условия поездок, а водителям достанутся выгодные тарифы связи. Договориться с Uber рассчитывает и «АвтоВАЗ», чтобы сервис такси использовал автомобили Lada. Также российский автопроизводитель ведет переговоры со многими другими компаниями.«Россельхозбанк» договорился с «Объединенной судостроительной корпорацией». «Яндекс» и «Просвещение» вложат 120 млн в совместное предприятие. Ростуризм и Airbnb вместе обеспечат комфортные условия для путешественников в России. Союзмультфильм и Danon подписали контракты на полмиллиарда.