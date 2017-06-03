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  • 03.06, 14:26

    МЧС: цунами не угрожает Камчатке после мощного землетрясения в Беринговом море

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    МЧС: цунами не угрожает Камчатке после мощного землетрясения в Беринговом море

    МЧС: цунами не угрожает Камчатке после мощного землетрясения в Беринговом море

    Спасатели успокоили жителей Камчатки относительно вероятности возникновения цунами после мощного землетрясения в районе Командорских островов.

    Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «Землетрясение, которое произошло в Тихом океане, на территории Камчатского края не ощущалось. Для населенных пунктов Камчатки угрозы возникновения волны цунами нет».

    По данным специалистов МЧС, землетрясение, которое произошло в Беригновом море между Командорскими и Алеутскими островами, было магнитудой 6,7. Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках магнитудой 6,9. Пострадавших нет.

    От эпицентра до ближайшего российского населенного пункта — села Никольского Алеутского муниципального района — расстояние составило порядка 240 километров.

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