МЧС: цунами не угрожает Камчатке после мощного землетрясения в Беринговом море

Спасатели успокоили жителей Камчатки относительно вероятности возникновения цунами после мощного землетрясения в районе Командорских островов.
Сообщение ГУ МЧС по Камчатскому краю: «Землетрясение, которое произошло в Тихом океане, на территории Камчатского края не ощущалось. Для населенных пунктов Камчатки угрозы возникновения волны цунами нет».
По данным специалистов МЧС, землетрясение, которое произошло в Беригновом море между Командорскими и Алеутскими островами, было магнитудой 6,7. Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках магнитудой 6,9. Пострадавших нет.
От эпицентра до ближайшего российского населенного пункта — села Никольского Алеутского муниципального района — расстояние составило порядка 240 километров.
По данным специалистов МЧС, землетрясение, которое произошло в Беригновом море между Командорскими и Алеутскими островами, было магнитудой 6,7. Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках магнитудой 6,9. Пострадавших нет.
От эпицентра до ближайшего российского населенного пункта — села Никольского Алеутского муниципального района — расстояние составило порядка 240 километров.
Комментарии