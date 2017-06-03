Между Россией и США произошло землетрясение магнитудой 6,9

В Беринговом море зафиксированы мощные подземные толчки.
Геологическая служба США сообщает о мощном землетрясении, зафиксированном в Беринговом море между Алеутскими островами (США) и российскими Командорскими островами.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в 182 километрах к северо-западу от острова Атту (самой западной точки архипелага и США), и примерно в 150 километрах от относящихся к Камчатскому краю России Командорских островов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр. За первым толчком последовал афтершок магнитудой 5,2. Угроза цунами не объявлялась.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,9 находился в 182 километрах к северо-западу от острова Атту (самой западной точки архипелага и США), и примерно в 150 километрах от относящихся к Камчатскому краю России Командорских островов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр. За первым толчком последовал афтершок магнитудой 5,2. Угроза цунами не объявлялась.
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