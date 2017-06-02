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  • 03.06, 04:31

    Россельхознадзор запустит сайт о добросовестных производителях продуктов

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    Россельхознадзор запустит сайт о добросовестных производителях продуктов

    Россельхознадзор запустит сайт о добросовестных производителях продуктов

    Россельхознадзор запускает сайт «Сделано честно» о добросовестных производителях продуктов. Он предназначен для производителей и для потребителей.

    В «список честных» на сайте войдут предприятия, которые по результатам внезапных проверок будут признаны специалистами Россельхознадзора безопасными в ветеринарно-санитарном и фитосанитарном отношении, рассказал на сессии ПМЭФ глава ведомства Сергей Данкверт.

    Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора: «Эта инициатива стартовала в апреле 2016 года и с тех пор в перечень вошли десятки предприятий».

    Данкверт отметил, что российские санитарные врачи хотят сформировать новый тренд на рынке сельхозпродукции — взаимно честный и открытый подход к производству.

    «Список честных» вначале сформировался из молочных предприятий, но его участниками могут стать и представители других отраслей, отметил глава ведомства. В Россельхознадзоре заявили, что ручаются за достоверность информации о членах проекта «Сделано честно» как о добросовестных и честных участниках продовольственного рынка.

    Тотальной проверкой самых популярных продуктов питания также занялись и в Министерства торговли РФ. Там собираются устроить ревизию товаров, производители которых печатают на упаковке слово «ГОСТ».

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