Депутат Рады сообщил об отставке главы Нацбанка Украины

Жена украинского генпрокурора и заместитель руководителя крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева решила покинуть занимаемую должность.
Ирина Луценко, заместитель руководителя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины: «Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление. Есть такой момент».
По словам Луценко, заявления об отставке Гонтарева подавала неоднократно.
Ирина Луценко: «Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила».
Депутат отметила, что кандидатура нового председателя Нацбанка Украины пока не обсуждалась. В самом Национальном банке информацию об отставке Гонтаревой не комментируют.
Ранее стало известно, что законность расходования миллиардов гривен на рефинансирование коммерческих банков вызывает в Киеве вопросы. Как сами траты, так и причастность к ним руководства Нацбанка проверяет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Глава этого ведомства Артём Сытник заявил, что уже несколько месяцев длится уголовное производство, в котором фигурирует руководство Нацбанка Украины. Дело связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование.
В украинских СМИ уже появилась информация о том, что председатель Нацбанка Украины Гонтарева хочет уйти в отставку, но президент Порошенко не готов был ее отпустить за неимением подходящей кандидатуры на этот пост. Пресса сообщала, что глава государства в качестве претендента рассматривает бывшего премьера Арсения Яценюка, но в партии экс-главы кабмина заявили, что он не собирается руководить Нацбанком.
По словам Луценко, заявления об отставке Гонтарева подавала неоднократно.
Ирина Луценко: «Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила».
Депутат отметила, что кандидатура нового председателя Нацбанка Украины пока не обсуждалась. В самом Национальном банке информацию об отставке Гонтаревой не комментируют.
Ранее стало известно, что законность расходования миллиардов гривен на рефинансирование коммерческих банков вызывает в Киеве вопросы. Как сами траты, так и причастность к ним руководства Нацбанка проверяет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Глава этого ведомства Артём Сытник заявил, что уже несколько месяцев длится уголовное производство, в котором фигурирует руководство Нацбанка Украины. Дело связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование.
В украинских СМИ уже появилась информация о том, что председатель Нацбанка Украины Гонтарева хочет уйти в отставку, но президент Порошенко не готов был ее отпустить за неимением подходящей кандидатуры на этот пост. Пресса сообщала, что глава государства в качестве претендента рассматривает бывшего премьера Арсения Яценюка, но в партии экс-главы кабмина заявили, что он не собирается руководить Нацбанком.
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