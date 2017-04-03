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  • 03.04, 13:28

    Депутат Рады сообщил об отставке главы Нацбанка Украины

    2 комментария

    Депутат Рады сообщил об отставке главы Нацбанка Украины

    Депутат Рады сообщил об отставке главы Нацбанка Украины

    Жена украинского генпрокурора и заместитель руководителя крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева решила покинуть занимаемую должность.

    Ирина Луценко, заместитель руководителя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины: «Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление. Есть такой момент».

    По словам Луценко, заявления об отставке Гонтарева подавала неоднократно.

    Ирина Луценко: «Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю. Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила».

    Депутат отметила, что кандидатура нового председателя Нацбанка Украины пока не обсуждалась. В самом Национальном банке информацию об отставке Гонтаревой не комментируют.

    Ранее стало известно, что законность расходования миллиардов гривен на рефинансирование коммерческих банков вызывает в Киеве вопросы. Как сами траты, так и причастность к ним руководства Нацбанка проверяет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Глава этого ведомства Артём Сытник заявил, что уже несколько месяцев длится уголовное производство, в котором фигурирует руководство Нацбанка Украины. Дело связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование.

    В украинских СМИ уже появилась информация о том, что председатель Нацбанка Украины Гонтарева хочет уйти в отставку, но президент Порошенко не готов был ее отпустить за неимением подходящей кандидатуры на этот пост. Пресса сообщала, что глава государства в качестве претендента рассматривает бывшего премьера Арсения Яценюка, но в партии экс-главы кабмина заявили, что он не собирается руководить Нацбанком.

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