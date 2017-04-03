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  • 03.04, 04:23

    Руководство украинского Нацбанка подозревают в растрате миллиардных сумм

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    Руководство украинского Нацбанка подозревают в растрате миллиардных сумм

    Руководство украинского Нацбанка подозревают в растрате миллиардных сумм

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет законность расходования миллиардов гривен на рефинансирование коммерческих банков и причастность к этому процессу руководства Нацбанка.

    Артём Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро Украины: «У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины, и оно связано с растратой средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Мы проверяем законность трат средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства НБУ».

    Об этом Сытник заявил в интервью одному из украинских телеканалов. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными лицами Нацбанка служебным положением в интересах третьих лиц. По словам Сытника, речь идет о пропавших миллиардах гривен. При этом он не стал называть конкретные фамилии.

    Артём Сытник: «Мы не говорим о конкретных должностных лицах. Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство НБУ».

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