Водителям с лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров

С июня этого года автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены.
Как пишут «Известия» со ссылкой на президента экспертного центра «Движение без опасности» Наталью Агре, постановление о запрете на перевозку детей без автокресел и бустеров примут к началу июня. Согласно этому документу, за использование адаптеров ремней безопасности придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей, то есть столько же, сколько за перевозку детей без специальных приспособлений.
Наталья Агре: «Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул. Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети».
Четкое определение детских удерживающих устройств, каковыми должны считаться только автокресла и бустеры в случае, если рост ребенка не превышает 150 см, президент поручил записать в ПДД еще в прошлом году. Однако принятие поправок затянулось, и вокруг адаптеров для ремней до сих пор продолжаются споры, в том числе и судебные.
Так, на прошлой неделе Верховный суд отменил штраф жителю Екатеринбурга за перевозку ребенка без детского кресла, с адаптером ФЭСТ для ремней безопасности. Это решение было обосновано тем, что в нынешней редакции закона детей до 12 лет можно перевозить не только в автокреслах, но и с помощью аналогичных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.
А между тем, по данным ГИБДД, за прошедший год в России на пассажирских местах погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство из них находились в машинах без детского кресла или же были пристегнуты некачественными удерживающими устройствами.
Наталья Агре: «Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул. Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети».
Четкое определение детских удерживающих устройств, каковыми должны считаться только автокресла и бустеры в случае, если рост ребенка не превышает 150 см, президент поручил записать в ПДД еще в прошлом году. Однако принятие поправок затянулось, и вокруг адаптеров для ремней до сих пор продолжаются споры, в том числе и судебные.
Так, на прошлой неделе Верховный суд отменил штраф жителю Екатеринбурга за перевозку ребенка без детского кресла, с адаптером ФЭСТ для ремней безопасности. Это решение было обосновано тем, что в нынешней редакции закона детей до 12 лет можно перевозить не только в автокреслах, но и с помощью аналогичных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.
А между тем, по данным ГИБДД, за прошедший год в России на пассажирских местах погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство из них находились в машинах без детского кресла или же были пристегнуты некачественными удерживающими устройствами.
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