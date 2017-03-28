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  • 28.03, 19:28

    Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

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    Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

    Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

    Верховный суд России разрешил водителям перевозить детей без автокресел, но с применением других удерживающих средств в сочетании с ремнями безопасности.

    Такое решение было вынесено по жалобе водителя из Екатеринбурга. Как пишет Газета.Ru, в прошлом году мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка в специальном детском удерживающем устройстве с пристегнутыми ремнями безопасности, однако автокресло при этом не использовал.

    Решение о штрафе водитель попытался обжаловать, однако ни районный, ни областной суды его позицию не поддержали. Тогда мужчина обратился в Верховный суд и все-таки добился отмены штрафа. Судья постановил, что перевозить детей можно не только в автокреслах, но и с помощью аналогичных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

    При этом судья разъяснил, что требование перевозить малолетних пассажиров только в автокреслах — незаконное и не гуманное, так как невозможно посадить в автокресло детей высокого роста и большого веса, а также инвалидов и т.д. В связи с этим водитель имеет право выбора между автокреслом и детским удерживающим устройством.

    В решении Верховного суда речь идет о так называемом адаптере ремня безопасности. При его использовании ребенок находится на штатном сиденье автомобиля, а ремень безопасности перенаправляется таким образом, чтобы при ДТП ребенок не получил перелом шеи. В то же время многие специалисты полагают, что сами адаптеры в некоторых случаях могут причинить ребенку опасные и даже смертельные повреждения.

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