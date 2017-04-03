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  • 03.04, 08:56
    В парламент Армении проходят четыре политические силы. Армения, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В парламент Армении проходят четыре политические силы

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    В парламент Армении проходят четыре политические силы

    В парламент Армении проходят четыре политические силы

      В Армении состоялись парламентские выборы, сейчас идет подсчет голосов. По последним данным, в Национальное собрание проходят 4 политические силы.

      Центризбирком уже обработал данные 1646 из 2009 избирательных участков. Лидирует правящая Республиканская партия, у нее чуть больше 49%. Второе место занимает движение бизнесмена Гагика Царукяна, набравшее около 28%. Оппозиционный блок «Выход» под руководством депутата парламента Пашинянанабирает 7,50%. Четвертой политической силой, прошедший в Национальное собрание, стала старейшая партия страны «Дашнакцутюн».

      Нынешние парламентские выборы в Армении стали первыми после проведенной конституционной реформы. Она вступит в силу через год, по истечении полномочий действующего президента. Нового главу государства будет выбирать Национальное собрание. При этом первым лицом в стране станет премьер-министр.

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