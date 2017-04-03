В парламент Армении проходят четыре политические силы

В Армении состоялись парламентские выборы, сейчас идет подсчет голосов. По последним данным, в Национальное собрание проходят 4 политические силы.
Центризбирком уже обработал данные 1646 из 2009 избирательных участков. Лидирует правящая Республиканская партия, у нее чуть больше 49%. Второе место занимает движение бизнесмена Гагика Царукяна, набравшее около 28%. Оппозиционный блок «Выход» под руководством депутата парламента Пашинянанабирает 7,50%. Четвертой политической силой, прошедший в Национальное собрание, стала старейшая партия страны «Дашнакцутюн».
Нынешние парламентские выборы в Армении стали первыми после проведенной конституционной реформы. Она вступит в силу через год, по истечении полномочий действующего президента. Нового главу государства будет выбирать Национальное собрание. При этом первым лицом в стране станет премьер-министр.
Нынешние парламентские выборы в Армении стали первыми после проведенной конституционной реформы. Она вступит в силу через год, по истечении полномочий действующего президента. Нового главу государства будет выбирать Национальное собрание. При этом первым лицом в стране станет премьер-министр.
Комментарии