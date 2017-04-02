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  • 02.04, 11:41
    На парламентских выборах в Армении у голосующих снимают отпечатки пальцев. Армения, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На парламентских выборах в Армении у голосующих снимают отпечатки пальцев

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    На парламентских выборах в Армении у голосующих снимают отпечатки пальцев

    На парламентских выборах в Армении у голосующих снимают отпечатки пальцев

    На парламентских выборах в Армении у голосующих снимают отпечатки пальцев

      В Армении сегодня проходят выборы в Национальное собрание, первые после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход от президентской к парламентской форме правления.

      На территории Армении насчитывается 2009 избирательных участков и больше 2,5 миллиона граждан, имеющих право голоса. Список тех, кто им воспользуется, будет опубликован, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и честность парламентских выборов.

      Впервые в Армении у избирателей снимают отпечатки пальцев. Их заносят в базу данных, чтобы исключить любые махинации, прежде всего попытки проголосовать несколько раз, ведь участвовать в выборах можно, предъявив как паспорт, так и ID-карту. Такая, правда, есть не у всех.

      Как передает корреспондент Дина Иванова, каждый избиратель получает конверт со специальным стикером и 9 бюллетеней. Именно только политических сил претендуют на места в Национальном собрании Армении. Партиям для прохождения в парламент нужно набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%. Минимального порога явки на этом голосовании нет, но цифры ожидают высокие.

      В Армении выбирают не просто очередной парламент — тот, который будет принимать принципиально важные для страны решения. Армения, согласно поправкам, внесенным в конституцию, переходит к парламентской форме правления.

      Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа: «Парламент просто будет центром власти. Президент будет избираться парламентом. На один срок всего, на 7 лет. И полномочия у него будут чисто представительские. Изменение структуры управления от такой персоналистской, когда правит личность, до групповой, когда правит консенсус».

      Именно депутаты Национального собрания Армении будут формировать правительство и утверждать кандидатуру премьер-министра, который через год, после окончания полномочий действующего президента Сержа Саргсяна, станет фактически первым человеком в стране.

      На сегодняшних, важнейших для Армении выборах основная борьба развернется между правящей Республиканской партией, удерживающий большинство в парламенте с 1999 года, и блоком «Царукян». Его лидер, один из богатейших в стране бизнесменов из политики уходил и не так давно вернулся. Если никто из участников этой гонки не преодолеет планку в 50%, придется создавать вместе с недавними противниками коалицию, иначе страну ждет второй тур.

      У каждой партии и каждого блока есть свой взгляд на будущее Армении. Одни обещают повысить зарплаты и пенсии, другие хотят создать благоприятный бизнес-климат и обеспечить приток инвестиций, кто-то хочет урезать расходы за счет чиновников, например, сократить парк государственных автомобилей на 70%. Есть те, кто главную цель видит в борьбе с коррупцией. У избирателей был месяц, чтобы сравнить политические программы, и есть еще время до вечера, чтобы сделать выбор.

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