Канал ARD обвинил WADA и МОК в сокрытии положительных допинг-проб ямайцев

Немецкий телеканал ARD обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств употребления допинга некоторыми участниками Игр.
В воскресенье ARD показал новый, четвертый фильм Хайо Зеппельта о допинге в мировом спорте. В этот раз лента посвящена положительным пробам ямайских атлетов, которые участвовали в пекинской Олимпиаде 2008 года. В крови некоторых из них обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин.
Автор фильма утверждает, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) знали о нарушениях правил ямайскими спортсменами, но намеренно не дали ход расследованию, якобы потому что количество запрещенного вещества было незначительным.
Олимпиада в Пекине стала триумфом ямайской легкой атлетики. Именно тогда Усэйн Болт завоевал первые 3 из своих 9 золотых олимпийских наград. Одну, полученную за победу в эстафете, у знаменитого спринтера отобрали после того, как его партнера по команде Несту Картера уличили в употреблении допинга. Тогда медали забрали у всей сборной.
Автор фильма утверждает, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) знали о нарушениях правил ямайскими спортсменами, но намеренно не дали ход расследованию, якобы потому что количество запрещенного вещества было незначительным.
Олимпиада в Пекине стала триумфом ямайской легкой атлетики. Именно тогда Усэйн Болт завоевал первые 3 из своих 9 золотых олимпийских наград. Одну, полученную за победу в эстафете, у знаменитого спринтера отобрали после того, как его партнера по команде Несту Картера уличили в употреблении допинга. Тогда медали забрали у всей сборной.
Комментарии