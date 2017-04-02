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  • 02.04, 14:43

    Телеканал ARD покажет фильм о «главном допинговом секрете»

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    Телеканал ARD покажет фильм о «главном допинговом секрете»

    Телеканал ARD покажет фильм о «главном допинговом секрете»

    Автор нескольких фильмов-расследований о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт анонсировал выход очередной документальной ленты на эту тему.

    Новый фильм под названием «Допинг: главный секрет» будет посвящен повторным тестированиям МОК и показан, как и предыдущие, на немецком телеканале ARD. Премьера ленты запланирована на 2 апреля — первый раз в 18:00 (19:00 мск), затем в 22:15 (23:15 мск). Об этом Зеппельт написал в своем микроблоге в Twitter.




    По предварительным данным, в новом фильме Зеппельта не будет показаний российских информаторов, за основу картины на этот раз журналист берет диссертацию немецкого ученого Симона Кривца.

    Ранее телеканал ARD уже показал серию фильмов о допинге в российском спорте. Первый фильм вышел в декабре 2014 года. Далее были показаны еще несколько лент, что повлекло расследование WADA и санкции в отношении российских легкоатлетов. В частности, почти всю сборную по легкой атлетике отстранили от Олимпиады в Рио.

    Последний фильм вышел в эфир в этом году. Он основан на интервью российского бегуна Андрея Дмитриева, который заявил, что отстраненный тренер Владимир Казарин по-прежнему работает и «зарабатывает хорошие деньги».

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