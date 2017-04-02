Такого количества сообщений о маньяках не было давно — ловили и судили в Самаре, в
Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, в Саранске. В Бурятии маньяк признался в убийстве 60 старушек. Но шок — это милиционер Попков из Ангарска. 81 убийство. Причем он уже сидит за 22 жертвы и признается вдруг еще в 59 эпизодах.
И ведь у таких нелюдей есть сочувствующие: только на этой неделе в Новокузнецке запретили интернет-сообщество поклонников каннибала Спесивцева, действовавшего в городе в 90-е. Члены кружка с восхищением писали о его зверствах, восхищались его матерью, которая участвовала в массовых убийствах, превозносили Чикатило, требовали права душевнобольных на самовыражение.
Ангарский маньяк. По количеству загубленных душ этот человек превзошел легендарного Чикатило. В 2015-м Михаил Попков был осужден пожизненно за убийство 42 человек. На минувшей неделе его дело вновь передали в суд. Маньяк признался в убийствах еще 59 человек. Издевался, убивал, насиловал — и при этом работал милиционером. Умело скрывал улики. И часто возвращался на места своих преступлений вместе с опергруппой. Коллеги ничего не подозревали. О его кровавых преступлениях не догадывались и дома. Для всех он был примерным семьянином. Как долгие годы ему удавалось вести такой двойной образ жизни — загадка. Фатально просчитался он лишь спустя 20 лет. К тому времени появилась совершенно новая экспертиза — молекулярно-генетическая. Этого маньяк не ожидал.
Маньяков уже давно не ищут на улицах. Опытные криминалисты вычисляют преступников в научных институтах, лабораториях, за компьютерами. Современная наука научилась прогнозировать их поведение.
Андрей Ткаченко, руководитель отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе ФМИЦПиН им. Сербского: «Влечение к убийству в разных сочетаниях оказывается очень приближенным к сексуальным преступлениям. С этим связанно их тяготение к определенного рода рискованным ситуациям».
Ученые доказали: в мозге таких больных происходят органические изменения. Изучением их поведения занимаются в лаборатории судебной сексологии института Сербского.
Практически все маньяки и серийные убийцы страдают гомицидоманией. Непреодолимым влечением к убийству. Это заболевание сродни наркомании. Новые разработки помогают не только прогнозировать поведение маньяков, но и выявлять мотивы, которые толкают их на убийства.
Выделить предполагаемого маньяка из толпы профессионалы могут не только по поведению, но даже по сформированным в результате частого гнева мимическим морщинам. На четырех фотографиях, которые корреспондент НТВ Андрей Стеняхин отнес в НИИ психологии поведения человека, изображены разные люди. Один из них — маньяк-каннибал. Опасного преступника специалист определила сразу.
Светлана Грунина, руководитель НИИ психологии поведения человека: «Вот здесь заметен негатив. Это состояние, мы его видим. Оно ярко демонстрируется этим лицом. У нас с вами есть хорошие морщинки на лбу, и у нас с вами есть надбровные дуги, которые опускаются вниз над глазами. Это состояние — вот, состояние и агрессии, и одновременно удивления».
Каждый день мы встречаем тысячи людей. И вряд ли станем изучать их надбровные дуги, носогубные складки, мимические морщины. Этот способ может помочь лишь специалистам. В совокупности с анализом уже существующего уголовного дела. И это всего лишь один из множества методов, которые позволяют спрогнозировать поведение и остановить маньяка.
Подробности — в репортаже.
Ангарский маньяк. По количеству загубленных душ этот человек превзошел легендарного Чикатило. В 2015-м Михаил Попков был осужден пожизненно за убийство 42 человек. На минувшей неделе его дело вновь передали в суд. Маньяк признался в убийствах еще 59 человек. Издевался, убивал, насиловал — и при этом работал милиционером. Умело скрывал улики. И часто возвращался на места своих преступлений вместе с опергруппой. Коллеги ничего не подозревали. О его кровавых преступлениях не догадывались и дома. Для всех он был примерным семьянином. Как долгие годы ему удавалось вести такой двойной образ жизни — загадка. Фатально просчитался он лишь спустя 20 лет. К тому времени появилась совершенно новая экспертиза — молекулярно-генетическая. Этого маньяк не ожидал.
Маньяков уже давно не ищут на улицах. Опытные криминалисты вычисляют преступников в научных институтах, лабораториях, за компьютерами. Современная наука научилась прогнозировать их поведение.
Андрей Ткаченко, руководитель отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе ФМИЦПиН им. Сербского: «Влечение к убийству в разных сочетаниях оказывается очень приближенным к сексуальным преступлениям. С этим связанно их тяготение к определенного рода рискованным ситуациям».
Ученые доказали: в мозге таких больных происходят органические изменения. Изучением их поведения занимаются в лаборатории судебной сексологии института Сербского.
Практически все маньяки и серийные убийцы страдают гомицидоманией. Непреодолимым влечением к убийству. Это заболевание сродни наркомании. Новые разработки помогают не только прогнозировать поведение маньяков, но и выявлять мотивы, которые толкают их на убийства.
Выделить предполагаемого маньяка из толпы профессионалы могут не только по поведению, но даже по сформированным в результате частого гнева мимическим морщинам. На четырех фотографиях, которые корреспондент НТВ Андрей Стеняхин отнес в НИИ психологии поведения человека, изображены разные люди. Один из них — маньяк-каннибал. Опасного преступника специалист определила сразу.
Светлана Грунина, руководитель НИИ психологии поведения человека: «Вот здесь заметен негатив. Это состояние, мы его видим. Оно ярко демонстрируется этим лицом. У нас с вами есть хорошие морщинки на лбу, и у нас с вами есть надбровные дуги, которые опускаются вниз над глазами. Это состояние — вот, состояние и агрессии, и одновременно удивления».
Каждый день мы встречаем тысячи людей. И вряд ли станем изучать их надбровные дуги, носогубные складки, мимические морщины. Этот способ может помочь лишь специалистам. В совокупности с анализом уже существующего уголовного дела. И это всего лишь один из множества методов, которые позволяют спрогнозировать поведение и остановить маньяка.
Подробности — в репортаже.
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