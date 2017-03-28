Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек

Иркутскому серийному убийце Михаилу Попкову предъявлены обвинения в убийстве еще 59 человек. Почему ангарского маньяка не могли поймать больше 20 лет? И что заставило его признаться еще в 60 убийствах?
Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который два десятилетия держал в страхе жителей целого региона, и лишь в 2015-м был приговорен к пожизненному заключению, предъявлено новое обвинение. Следствие подозревает бывшего милиционера в убийстве еще 60 человек. В них признался сам подсудимый. Зачем маньяк сделал это шокирующее признание, разбирался корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
То, что он закончит свою жизнь в одиночной камере, было понятно еще в 2015 году, когда Михаил Попков спокойно и рассудительно рассказывал на следственных экспериментах о том, как убивал каждую из 22 жертв, о которых было известно на тот момент.
Криминалисты удивлялись его феноменальной памяти: он запомнил и изложил хронологию зверских убийств чуть ли не до секунды. Во времена охоты на людей он был в отличной физической форме, сейчас «сдал»: пять лет в СИЗО дают о себе знать.
Евгений Корчевский, представитель СУ СК РФ по Иркутской области: «Ряд повреждений, которые были обнаружены на телах, вызывают удивление. Например, он мог с одного удара отверткой пробить потерпевшей голову насквозь».
таких своими жертвами выбирал ангарский маньяк, спастись шансов не было. Чудом выжили две женщины: маньяк был уверен, что они мертвы.
прошло целых 20 лет. Сейчас он готов даже к смертной казни, но только не к пожизненному заключению.
Евгений Корчевский: «Интерес к даче показаний может быть вызван элементарным желанием общения. Он детально, посекундно все описывает. То есть, все те вещи, которые ему казались важными, он по сей день хранит в своей голове».
маньяк просто тянет время, и следствие для него возможность заново смаковать детали убийств.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
То, что он закончит свою жизнь в одиночной камере, было понятно еще в 2015 году, когда Михаил Попков спокойно и рассудительно рассказывал на следственных экспериментах о том, как убивал каждую из 22 жертв, о которых было известно на тот момент.
Криминалисты удивлялись его феноменальной памяти: он запомнил и изложил хронологию зверских убийств чуть ли не до секунды. Во времена охоты на людей он был в отличной физической форме, сейчас «сдал»: пять лет в СИЗО дают о себе знать.
Евгений Корчевский, представитель СУ СК РФ по Иркутской области: «Ряд повреждений, которые были обнаружены на телах, вызывают удивление. Например, он мог с одного удара отверткой пробить потерпевшей голову насквозь».
таких своими жертвами выбирал ангарский маньяк, спастись шансов не было. Чудом выжили две женщины: маньяк был уверен, что они мертвы.
прошло целых 20 лет. Сейчас он готов даже к смертной казни, но только не к пожизненному заключению.
Евгений Корчевский: «Интерес к даче показаний может быть вызван элементарным желанием общения. Он детально, посекундно все описывает. То есть, все те вещи, которые ему казались важными, он по сей день хранит в своей голове».
маньяк просто тянет время, и следствие для него возможность заново смаковать детали убийств.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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