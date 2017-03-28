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  • 28.03, 02:47
    Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек. Иркутская область, Следственный комитет, жестокость, маньяки, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек

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    Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек

    Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек

    Эксперты объяснили, зачем ангарский маньяк признался в убийстве еще 60 человек

      Иркутскому серийному убийце Михаилу Попкову предъявлены обвинения в убийстве еще 59 человек. Почему ангарского маньяка не могли поймать больше 20 лет? И что заставило его признаться еще в 60 убийствах?

      Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который два десятилетия держал в страхе жителей целого региона, и лишь в 2015-м был приговорен к пожизненному заключению, предъявлено новое обвинение. Следствие подозревает бывшего милиционера в убийстве еще 60 человек. В них признался сам подсудимый. Зачем маньяк сделал это шокирующее признание, разбирался корреспондент НТВ Михаил Плахотник.

      То, что он закончит свою жизнь в одиночной камере, было понятно еще в 2015 году, когда Михаил Попков спокойно и рассудительно рассказывал на следственных экспериментах о том, как убивал каждую из 22 жертв, о которых было известно на тот момент.

      Криминалисты удивлялись его феноменальной памяти: он запомнил и изложил хронологию зверских убийств чуть ли не до секунды. Во времена охоты на людей он был в отличной физической форме, сейчас «сдал»: пять лет в СИЗО дают о себе знать.

      Евгений Корчевский, представитель СУ СК РФ по Иркутской области: «Ряд повреждений, которые были обнаружены на телах, вызывают удивление. Например, он мог с одного удара отверткой пробить потерпевшей голову насквозь».

      У хрупких женщин в состоянии легкого алкогольного опьянения, а именно таких своими жертвами выбирал ангарский маньяк, спастись шансов не было. Чудом выжили две женщины: маньяк был уверен, что они мертвы.

      Он был настолько изобретателен, и оставлял так мало следов, что даже при наличии живых свидетелей схватить Попкова удалось не сразу. Поймали его, когда с момента первого убийства прошло целых 20 лет. Сейчас он готов даже к смертной казни, но только не к пожизненному заключению.

      Спустя годы, после того, как раскрыли 22 убийства, маньяк признался в убийстве еще 59 человек. Эксперты уверены: на это у Попкова могут быть свои мотивы.

      Евгений Корчевский: «Интерес к даче показаний может быть вызван элементарным желанием общения. Он детально, посекундно все описывает. То есть, все те вещи, которые ему казались важными, он по сей день хранит в своей голове».

      Однако, некоторые специалисты считают, что маньяк просто тянет время, и следствие для него возможность заново смаковать детали убийств.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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