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  • 02.04, 20:48
    Раскол в Великобритании: большая часть Королевства против Brexit. Великобритания, Северная Ирландия, Шотландия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Раскол в Великобритании: большая часть Королевства против Brexit

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    Раскол в Великобритании: большая часть Королевства против Brexit

    Раскол в Великобритании: большая часть Королевства против Brexit

    Раскол в Великобритании: большая часть Королевства против Brexit

      Европейцам явно неприятно говорить о Brexit. Почему иначе глава ЕС Юнкер шутит: если Трамп доволен Brexit и продолжит в том же духе, я собираюсь поддержать независимость Огайо и Техаса.

      Дело не в Трампе. Председатель Евросовета Дональд Туск, принимая официальное письмо о Brexit, конечно, светски обронил: уже скучаем. Но теперь Великобританию покусывают уже без светских условностей. И потребовать с нее хотят 50 миллиардов фунтов в общеевропейский бюджет, а обратно обещают так просто не пустить. И бирже лондонской запретили объединяться с франкфуртской, и переговоры о дальнейшем сотрудничестве обещают начать лишь тогда, когда увидят, как Brexit происходит.

      А происходит он очень драматично. Королевство состоит из четырех частей: Англии, которая так и просится на выход, аа также Шотландии, Южного Уэльса и Северной Ирландии — эти хотят быть европейцами.

      Фото недели: две дамы в синих костюмах, британка Тереза Мэй и шотландка Никола Стерджен натянуто улыбаются в камеру. Держат лица, потому что Стерджен привезла заявку на референдум о независимости Шотландии. За это уже голосовали пару лет назад и решили: остаемся. Тогда еще шутка была, что у шотландцев не килты, а юбки, им слабо уйти от британской короны.

      Но потом был Brexit, и Шотландия проголосовала против. Потому что хочет остаться в Евросоюзе. Те же разговоры в Уэльсе. Еще громче в Северной Ирландии. И там уже горячо. Еще неделю назад официальный Лондон заявлял: во всем виноват Путин, это он раскачивает наши провинции.

      Ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова отправилась в Белфаст, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит в Северной Ирландии, чей особый статус закреплен в договоре о перемирии. Где до сих пор уверены: мы — последняя британская колония. Подробности — в видеоматериале.

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