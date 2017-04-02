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  • 02.04, 16:15
    В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек. митинги и протесты, Москва, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек

    15 комментариев
    В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек

    В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек

    В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек

      В российской столице полиция пресекла попытку проведения «прогулок оппозиции». По разным данным, задержаны от 20 до 40 человек.

      По информации ТАСС, задержания проходили во время несанкционированной акции в районе Триумфальной площади. К 14:00 правоохранители освободили проход по Тверской улице. Сообщается, что активисты не скандировали лозунгов, только у одного из них был транспарант, но он был задержан еще до того, как успел развернуть плакат.

      Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны более 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Все они отправлены в полицейские автобусы в связи с попыткой проведения несанкционированной акции. Официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.

      В последний день марта столичная полиция предупреждала о готовящихся в Москве 2 апреля несогласованных массовых мероприятиях, предостерегала горожан от участия в них и обещала в случае необходимости принять меры.

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