В центре Москвы на «прогулках оппозиции» задержаны десятки человек

В российской столице полиция пресекла попытку проведения «прогулок оппозиции». По разным данным, задержаны от 20 до 40 человек.
По информации ТАСС, задержания проходили во время несанкционированной акции в районе Триумфальной площади. К 14:00 правоохранители освободили проход по Тверской улице. Сообщается, что активисты не скандировали лозунгов, только у одного из них был транспарант, но он был задержан еще до того, как успел развернуть плакат.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны более 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Все они отправлены в полицейские автобусы в связи с попыткой проведения несанкционированной акции. Официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.
В последний день марта столичная полиция предупреждала о готовящихся в Москве 2 апреля несогласованных массовых мероприятиях, предостерегала горожан от участия в них и обещала в случае необходимости принять меры.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны более 40 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Все они отправлены в полицейские автобусы в связи с попыткой проведения несанкционированной акции. Официальным подтверждением этих данных агентство не располагает.
В последний день марта столичная полиция предупреждала о готовящихся в Москве 2 апреля несогласованных массовых мероприятиях, предостерегала горожан от участия в них и обещала в случае необходимости принять меры.
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