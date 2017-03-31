Полиция предостерегла от участия в незаконной акции на Красной площади

Московская полиция примет все необходимые меры в случае проведения несанкционированной массовой акции на Красной площади 2 апреля. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
В пресс-службе отметили, что призывы выйти на протестную акцию распространяются в социальных сетях. При этом в мэрию заявок на проведение этого мероприятия не подавалось.
Из сообщения пресс-службы: «В связи с этим полиция предупреждает, что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, в которых граждан призывают выйти на протесты 2 апреля в Москве и других городах.
поднял президент РФ Владимир Путин. В ходе Арктического форума в Архангельске он заявил, что они могут привести к кровавым событиям в стране. В пример глава государства привел так называемую арабскую весну и госпереворот на Украине. При этом он обратил внимание на нынешний хаос в странах, где произошли эти события.
Из сообщения пресс-службы: «В связи с этим полиция предупреждает, что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, в которых граждан призывают выйти на протесты 2 апреля в Москве и других городах.
поднял президент РФ Владимир Путин. В ходе Арктического форума в Архангельске он заявил, что они могут привести к кровавым событиям в стране. В пример глава государства привел так называемую арабскую весну и госпереворот на Украине. При этом он обратил внимание на нынешний хаос в странах, где произошли эти события.
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