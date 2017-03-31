#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 21:47

    Полиция предостерегла от участия в незаконной акции на Красной площади

    3 комментария

    Полиция предостерегла от участия в незаконной акции на Красной площади

    Полиция предостерегла от участия в незаконной акции на Красной площади

    Московская полиция примет все необходимые меры в случае проведения несанкционированной массовой акции на Красной площади 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

    В пресс-службе отметили, что призывы выйти на протестную акцию распространяются в социальных сетях. При этом в мэрию заявок на проведение этого мероприятия не подавалось.

    Из сообщения пресс-службы: «В связи с этим полиция предупреждает, что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы».

    Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к интернет-ресурсам, в которых граждан призывают выйти на протесты 2 апреля в Москве и других городах.

    Тему незаконных массовых акций накануне поднял президент РФ Владимир Путин. В ходе Арктического форума в Архангельске он заявил, что они могут привести к кровавым событиям в стране. В пример глава государства привел так называемую арабскую весну и госпереворот на Украине. При этом он обратил внимание на нынешний хаос в странах, где произошли эти события.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru