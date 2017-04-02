СМИ: главарь ИГИЛ аль-Багдади оказался в ловушке в Мосуле

Главарь запрещенной террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр
аль-Багдади может находиться в городе Мосуле, который осадила иракская армия.
Как сообщили иракские военные, 10 дней назад боевики на 40 внедорожниках при поддержке нескольких танков попытались прорваться из Сирии в сторону иракского Талль-Афар, который находится на пути в Мосул. Террористы были остановлены бойцами шиитского ополчения.
По мнению аналитиков, попытка прорыва блокады может быть связана либо с желанием вывести оставшихся в Мосуле боевиков, либо эвакуировать главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
При этом источник в правительственных силах не исключил, что руководитель «Исламского государства» мог быть ранен при авианалете в марте, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади выступил с прощальным заявлением. В нем главарь террористов призвал своих сторонников отправиться в горные труднодоступные районы, чтобы укрыться.
По мнению аналитиков, попытка прорыва блокады может быть связана либо с желанием вывести оставшихся в Мосуле боевиков, либо эвакуировать главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
При этом источник в правительственных силах не исключил, что руководитель «Исламского государства» мог быть ранен при авианалете в марте, передает РИА Новости.
Отметим, что ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади выступил с прощальным заявлением. В нем главарь террористов призвал своих сторонников отправиться в горные труднодоступные районы, чтобы укрыться.
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