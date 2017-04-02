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  • 02.04, 13:13

    СМИ: главарь ИГИЛ аль-Багдади оказался в ловушке в Мосуле

    1 комментарий
    СМИ: главарь ИГИЛ <nobr>аль-Багдади</nobr> оказался в ловушке в Мосуле

    СМИ: главарь ИГИЛ аль-Багдади оказался в ловушке в Мосуле

    СМИ: главарь ИГИЛ <nobr>аль-Багдади</nobr> оказался в ловушке в Мосуле
  • Фото Associated Press © 2017

    • Главарь запрещенной террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади может находиться в городе Мосуле, который осадила иракская армия.

    Как сообщили иракские военные, 10 дней назад боевики на 40 внедорожниках при поддержке нескольких танков попытались прорваться из Сирии в сторону иракского Талль-Афар, который находится на пути в Мосул. Террористы были остановлены бойцами шиитского ополчения.

    По мнению аналитиков, попытка прорыва блокады может быть связана либо с желанием вывести оставшихся в Мосуле боевиков, либо эвакуировать главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

    При этом источник в правительственных силах не исключил, что руководитель «Исламского государства» мог быть ранен при авианалете в марте, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее СМИ сообщили, что аль-Багдади выступил с прощальным заявлением. В нем главарь террористов призвал своих сторонников отправиться в горные труднодоступные районы, чтобы укрыться.

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