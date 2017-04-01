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  • 01.04, 20:31
    Захарова рассказала, как шутка МИД РФ испортила праздник журналистам AP. МИД РФ, СМИ, журналистика, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захарова рассказала, как шутка МИД РФ испортила праздник журналистам AP

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    Захарова рассказала, как шутка МИД РФ испортила праздник журналистам AP

    Захарова рассказала, как шутка МИД РФ испортила праздник журналистам AP

      Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с юмором отнеслась к просьбе журналистов агентства Associated Press официально подтвердить, что первоапрельский «автоответчик» был шуткой.

      МИД России 1 апреля, в так называемый День дурака, разместил в Facebook «автоответчик для российских дипмиссий». На записи предлагаются услуги для иностранных политиков. Если нужно заказать звонок российского дипломата политическому конкуренту, то предлагается нажать 1. Для использования российских хакеров — 2, а по вопросам вмешательства в выборы — 3.

      Однако зарубежные журналисты юмора не поняли. Вскоре в МИД позвонили из агентства Associated Press и попросили подтвердить, что аудиозапись была шуткой.

      Мария Захарова: «1 апреля часа в три дня в Департамент информации и печати МИД России позвонили корреспонденты Associated Press и попросили „официально подтвердить, что запись автоответчика является шуткой. Мне жаль, что мы испортили AP праздник — они ведь наверняка отмечали“».

      1 апреля часа в три дня в Департамент информации и печати МИД России позвонили корреспонденты Associated Press и попроси…

      Опубликовано Марией Захаровой 1 апреля 2017 г.

      На шутку МИД РФ отреагировал и телеканал CNN. Корреспондент Мэтью Чанс воспринял ее слишком серьезно, сочтя, что это была попытка Москвы уйти от обвинений в причастности к влиянию на выборы в США.

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