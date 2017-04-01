МИД предложил услуги «российских хакеров» в День смеха

В российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали первоапрельскую шутку о «вмешательстве РФ» в иностранные выборы.

МИД России разместил шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» на своей странице в Facebook. На записи иностранным политикам предлагаются различные услуги по «влиянию» на избирательные кампании. В записи говорится: «Вы позвонили в посольство России». После этого предлагается выбрать из трех вариантов.







Из записи «автооответчика»: «Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите „один“. Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите „два“. По вопросу вмешательства в выборы нажмите „три“ и ждите начала избирательной кампании».



В сообщении также говорится, что все звонки записываются для повышения качества услуг. Аудиозапись сделана на русском и английском языках.