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  • 01.04, 14:27

    МИД предложил услуги «российских хакеров» в День смеха

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    МИД предложил услуги «российских хакеров» в День смеха

    МИД предложил услуги «российских хакеров» в День смеха

    МИД предложил услуги «российских хакеров» в День смеха
  • Фото: MIDRussia /facebook.com

    • В российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали первоапрельскую шутку о «вмешательстве РФ» в иностранные выборы.

    МИД России разместил шутливый «автоответчик для российских дипмиссий» на своей странице в Facebook. На записи иностранным политикам предлагаются различные услуги по «влиянию» на избирательные кампании. В записи говорится: «Вы позвонили в посольство России». После этого предлагается выбрать из трех вариантов.



    Из записи «автооответчика»: «Если вы хотите заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам, нажмите „один“. Чтобы воспользоваться услугами русских хакеров, нажмите „два“. По вопросу вмешательства в выборы нажмите „три“ и ждите начала избирательной кампании».

    В сообщении также говорится, что все звонки записываются для повышения качества услуг. Аудиозапись сделана на русском и английском языках.

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