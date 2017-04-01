Репортер НТВ узнал реальные цены на продукты в торговых сетях

На этой неделе сотрудники общественной организации «Опора России» провели исследование и выяснили, что причиной ошеломляющих цифр на продуктовых ценниках, оказывается, был вовсе не кризис, не санкции и даже не колебания курса национальной валюты, а безумные наценки, которые устанавливали на товары торговые сети.
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов провел собственное расследование и выяснил: неужели популярные торговые сети действительно все это время умело обводили своих покупателей вокруг пальца? И если это так, то как с этим можно бороться?
В Москве в роли тайного покупателя выступил сенатор Сергей Лисовский. В его руках — секретный документ — реальные цены, по которым торговые сети покупают продукты у производителей. Например, яблоки сорта «Голден» приобретают по 30 рублей. Но в магазине цена — 105 рублей, то есть 300%.
Оправиться от шока сенатор предлагает у стенда с картофелем, но и там ждет разочарование.
Сергей Лисовский: «А у производителя эта картошка — 9 рублей. Я созванивался. Это, получается, у нас больше 120% на картошке».
Потом сенатор Сергей Лисовский переходит в хлебный отдел.
Сергей Лисовский: «Вот смотрите, 300-граммовый батон, завод отпускает по 15 рублей, а у них — 30. Это 100%».
После этого сенатор движется в сторону сосисок и колбас, но и здесь результат неутешительный: наценка на мясную переработку самая большая — от 100 до 300%.
Но, может, это какая-то ошибка, и лишь одному покупателю не везет в одном конкретном магазине?
В Вологде на торговой точке возле завода им. Верещагина, где делают знаменитое масло, оно стоит 109 рублей. А в Москве в сетевом супермаркете вологодское стоит 259 рублей. Это столица, но есть чему удивиться и в Зеленограде. На хлебозаводе отпускная цена батона около 12 рублей. Но в магазине рядом с домом он продается за 35 рублей. А в Калининграде на птицефабрике стоимость дюжины куриных яиц — 35–39 рублей. Попробуйте найти такие цены, к примеру, в бюджетном гипермаркете.
Стоимость одного литра молока буквально из-под буренки Маньки в среднем по стране — 20 рублей. Но уже 35 рублей будет закупочная цена для молочного комбината: там молоко пастеризуют, упакуют и отправят на реализацию. В итоге в супермаркете вы купите тот же литр, только за 80 рублей, что в четыре раза больше, чем начальная цена. Откуда же берутся эти колоссальные накрутки?
Подробности — в видеоматериале.
В Москве в роли тайного покупателя выступил сенатор Сергей Лисовский. В его руках — секретный документ — реальные цены, по которым торговые сети покупают продукты у производителей. Например, яблоки сорта «Голден» приобретают по 30 рублей. Но в магазине цена — 105 рублей, то есть 300%.
Оправиться от шока сенатор предлагает у стенда с картофелем, но и там ждет разочарование.
Сергей Лисовский: «А у производителя эта картошка — 9 рублей. Я созванивался. Это, получается, у нас больше 120% на картошке».
Потом сенатор Сергей Лисовский переходит в хлебный отдел.
Сергей Лисовский: «Вот смотрите, 300-граммовый батон, завод отпускает по 15 рублей, а у них — 30. Это 100%».
После этого сенатор движется в сторону сосисок и колбас, но и здесь результат неутешительный: наценка на мясную переработку самая большая — от 100 до 300%.
Но, может, это какая-то ошибка, и лишь одному покупателю не везет в одном конкретном магазине?
В Вологде на торговой точке возле завода им. Верещагина, где делают знаменитое масло, оно стоит 109 рублей. А в Москве в сетевом супермаркете вологодское стоит 259 рублей. Это столица, но есть чему удивиться и в Зеленограде. На хлебозаводе отпускная цена батона около 12 рублей. Но в магазине рядом с домом он продается за 35 рублей. А в Калининграде на птицефабрике стоимость дюжины куриных яиц — 35–39 рублей. Попробуйте найти такие цены, к примеру, в бюджетном гипермаркете.
Стоимость одного литра молока буквально из-под буренки Маньки в среднем по стране — 20 рублей. Но уже 35 рублей будет закупочная цена для молочного комбината: там молоко пастеризуют, упакуют и отправят на реализацию. В итоге в супермаркете вы купите тот же литр, только за 80 рублей, что в четыре раза больше, чем начальная цена. Откуда же берутся эти колоссальные накрутки?
Подробности — в видеоматериале.
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