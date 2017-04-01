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  • 01.04, 15:58

    Российские фигуристы по итогам ЧМ получили две олимпийские квоты

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    Российские фигуристы по итогам ЧМ получили две олимпийские квоты

    Российские фигуристы по итогам ЧМ получили две олимпийские квоты

    Российские фигуристы Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли восьмое и 11-е места на чемпионате мира, проходящем в Хельсинки.

    Этот результат позволит России выставить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане двух фигуристов в одиночном разряде. Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших фигуристов которой в сумме дают от 14 до 28 мест, получает две квоты на Олимпиаде.

    Выиграл чемпионат мира японец Юдзуру Ханю с суммой 321,59 балла. Второе место занял его соотечественник Сёма Уно (319,31), третье — представитель Китая Цзинь Боян (303,58).

    Коляда набрал 257,47 балла, Ковтун — 245,84.

    После соревнований Коляда свой прокат в произвольной программе «средненьким».

    Михаил Коляда: «Но в любом случае я старался, как мог, до самого конца. Этот старт очень тяжелый, было труднее, чем в прошлом году, выступать. Дело не в том, что мы боролись за олимпийские лицензии, просто второй год всегда очень тяжело выступать. Уровень соперников возрос намного».

    Максим Ковтун в свою очередь заявил, что на чемпионате мира в Хельсинки в произвольной программе ему не хватило чистоты исполнения и «энергетического взрыва».

    Максим Ковтун: «Ошибки, которые я сегодня допустил, „бабочки“ — это непростительно. Я не выдал энергетический взрыв, не хватало чистоты. Не было энергии, которая меня несла бы вперед. Я просто сделал свою работу так, как мог, и я недоволен собой сегодня. Я хотел на кураже проехать программу, но для этого нужно было катать ее чисто. То, что на Олимпийских играх у нас будет две квоты, говорит о том, что психологически будет гораздо легче».

    Накануне в женском одиночном разряде чемпионкой мира с рекордным результатом стала Евгения Медведева, а Россия получила три олимпийские квоты в женском одиночном фигурном катании.

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