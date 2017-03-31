#ТЫСУПЕР!
Выжить любой ценой
ТВ-Эфир
Выжить любой ценой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 23:18

    Фигуристка Евгения Медведева с рекордом выиграла ЧМ в Хельсинки

    9 комментариев

    Фигуристка Евгения Медведева с рекордом выиграла ЧМ в Хельсинки

    Фигуристка Евгения Медведева с рекордом выиграла ЧМ в Хельсинки

    Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото чемпионата мира в Хельсинки.

    За короткую и произвольную программы россиянка в сумме получила 233,41 балла, и это новый мировой рекорд. Медведева побила свое же достижение, установленное на чемпионате Европы — 2017 (229,71 балла).

    Также фигуристка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла. Предыдущее достижение было также установлено на европейском первенстве (150,79).


    Серебро и бронзу ЧМ-2017 завоевали канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлман (213,52). Россиянки Мария Сотскова (192,20) и Анна Погорилая (183,37) заняли 8-е и 13-е места.

    Россия по итогам ЧМ-2017 получила три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в женском одиночном фигурном катании.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru