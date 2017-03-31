Фигуристка Евгения Медведева с рекордом выиграла ЧМ в Хельсинки

За короткую и произвольную программы россиянка в сумме получила 233,41 балла, и это новый мировой рекорд. Медведева побила свое же достижение, установленное на чемпионате Европы — 2017 (229,71 балла).Также фигуристка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла. Предыдущее достижение было также установлено на европейском первенстве (150,79).Серебро и бронзу ЧМ-2017 завоевали канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлман (213,52). Россиянки Мария Сотскова (192,20) и Анна Погорилая (183,37) заняли 8-е и 13-е места.Россия по итогам ЧМ-2017 получила три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в женском одиночном фигурном катании.