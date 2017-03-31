Фигуристка Евгения Медведева с рекордом выиграла ЧМ в Хельсинки

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото чемпионата мира в Хельсинки.
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За короткую и произвольную программы россиянка в сумме получила 233,41 балла, и это новый мировой рекорд. Медведева побила свое же достижение, установленное на чемпионате Европы — 2017 (229,71 балла).
Также фигуристка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла. Предыдущее достижение было также установлено на европейском первенстве (150,79).
Серебро и бронзу ЧМ-2017 завоевали канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлман (213,52). Россиянки Мария Сотскова (192,20) и Анна Погорилая (183,37) заняли 8-е и 13-е места.
Россия по итогам ЧМ-2017 получила три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в женском одиночном фигурном катании.
Также фигуристка побила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла. Предыдущее достижение было также установлено на европейском первенстве (150,79).
🌍⛸🏅 #WorldFigure— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 31 марта 2017 г.
🥇Evgenia Medvedeva 🇷🇺
🥈Kaetlyn Osmond 🇨🇦
🥉Gabrielle Daleman 🇨🇦
🔗https://t.co/Lx6WHv4Ap1 pic.twitter.com/AbxseQuOLU
Серебро и бронзу ЧМ-2017 завоевали канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлман (213,52). Россиянки Мария Сотскова (192,20) и Анна Погорилая (183,37) заняли 8-е и 13-е места.
Россия по итогам ЧМ-2017 получила три квоты на участие в Олимпиаде-2018 в женском одиночном фигурном катании.
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