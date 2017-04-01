Дворкович выступил против идеи ограничить работу гипермаркетов по ночам

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что регулировать время работы магазинов не нужно.
Такое мнение он высказал, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли, передает «Интерфакс».
Аркадий Дворкович: «Я за то, чтобы людям было удобно. Мне все равно, у дома магазин или нет, нужно ориентироваться на потребительские предпочтения. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо. А поддерживать иные формы торговли лучше другими способами — не ограничивая первые, а расширяя возможности для вторых».
Напомним, накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу — до 16:00.
Минпромторг также не не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров.
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга: «Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал».
Виктор Евтухов: «Нельзя одной рукой „зажимать“ малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов. Очевидно, что потребительский спрос и оборот розницы — один из основных драйверов экономики».
Аркадий Дворкович: «Я за то, чтобы людям было удобно. Мне все равно, у дома магазин или нет, нужно ориентироваться на потребительские предпочтения. Если людям удобно, чтобы магазин был открыт круглосуточно — лучше, чтобы он был открыт круглосуточно. Регулировать, мне кажется, это не надо. А поддерживать иные формы торговли лучше другими способами — не ограничивая первые, а расширяя возможности для вторых».
Напомним, накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что рабочая группа комитета и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая готовят законопроект об ограничении времени работы магазинов крупных торговых сетей. По его словам, предлагается запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье и ограничить время работы в субботу — до 16:00.
Минпромторг также не не поддержал предложение об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров.
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга: «Минпромторг очень настороженно относится к идее законодательного запрета работы крупных магазинов в ночное время и в выходные, хотя такой законопроект на рассмотрение не поступал».
Виктор Евтухов: «Нельзя одной рукой „зажимать“ малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов. Очевидно, что потребительский спрос и оборот розницы — один из основных драйверов экономики».
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