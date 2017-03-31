В Совфеде предлагают запретить круглосуточные гипермаркеты

В Совете Федерации рассматривают возможность ограничить по времени работу гипермаркетов по будням и выходным дням.
Это предложение озвучил первый заместитель председателя Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, передает РИА Новости. По его словам, СФ вместе с рабочей группой депутата Ирины Яровой планирует внести на рассмотрение Госдумы соответствующие поправки в закон о торговле.
Сергей Лисовский: «У нас уже готовы поправки. Это ограничение работы в выходные дни: в субботу до четырех часов, в воскресенье вообще нельзя работать. Ограничение по времени — до 9 вечера. Никаких 24 часовых гипермаркетов».
Лисовский убежден, что рынок необходимо освободить от «засилья в крупных городах» федеральных торговых сетей гипермаркетов. Поэтому он предлагает ограничить время их работы. Притом он считает нужным не только запретить для гипермаркетов работу в 24-часовом режиме, но и ограничить работу по выходным. Торговля по выходным будет разрешена только для малых магазинов. Лисовский уточнил, что критерии «малых» магазинов уточняются.
Сергей Лисовский: «Там решается: одна или две кассы, что называть малой формой торговли. Либо это будет определенный метраж. Однозначно это не должен быть филиал, партнер торговой сети».
По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями. Он заявил, что в Европе все «происходит именно так».
Сергей Лисовский: «Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили: „Как вы вообще выживаете?“. Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 часа в сутки — это же конец любых других форм торговли».
Он отметил, что также в закон о торговле могут быть внесены поправки о размере штрафов ретейлеров для поставщиков.
Между тем член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Сысоев считает, что ограничение работы круглосуточных гипермаркетов негативно отразится на правах граждан.
Владимир Сысоев: «Это будет в определенной степени ухудшать права граждан, на мой взгляд. Потому что человеку должна быть доступна покупка и в маленьком магазине, и в большом магазине тех же продуктов питания, которые необходимы. И если мы уменьшим доступность объектов торговли для гражданина, конечно, это будет плохо».
Он не исключает, что малый бизнес можно поддерживать таким путем. Но парламентарий указал на значение на рынке работы крупных сетевых магазинов.
Владимир Сысоев: «Это рабочие места, это заработок людей… и, конечно, это налоги для государства, поэтому, на мой взгляд, эта инициатива достаточно спорная».
Он предложил провести консультации с ассоциациями мелкорозничной торговли и представителями крупного сетевого бизнеса, чтобы можно было прийти к единому мнению.
Сергей Лисовский: «У нас уже готовы поправки. Это ограничение работы в выходные дни: в субботу до четырех часов, в воскресенье вообще нельзя работать. Ограничение по времени — до 9 вечера. Никаких 24 часовых гипермаркетов».
Лисовский убежден, что рынок необходимо освободить от «засилья в крупных городах» федеральных торговых сетей гипермаркетов. Поэтому он предлагает ограничить время их работы. Притом он считает нужным не только запретить для гипермаркетов работу в 24-часовом режиме, но и ограничить работу по выходным. Торговля по выходным будет разрешена только для малых магазинов. Лисовский уточнил, что критерии «малых» магазинов уточняются.
Сергей Лисовский: «Там решается: одна или две кассы, что называть малой формой торговли. Либо это будет определенный метраж. Однозначно это не должен быть филиал, партнер торговой сети».
По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями. Он заявил, что в Европе все «происходит именно так».
Сергей Лисовский: «Я буквально неделю назад немецким аграриям докладывал, как у нас работают торговые сети, они на меня посмотрели и спросили: „Как вы вообще выживаете?“. Чтобы продуктовый гипермаркет работал 24 часа в сутки — это же конец любых других форм торговли».
Он отметил, что также в закон о торговле могут быть внесены поправки о размере штрафов ретейлеров для поставщиков.
Между тем член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Сысоев считает, что ограничение работы круглосуточных гипермаркетов негативно отразится на правах граждан.
Владимир Сысоев: «Это будет в определенной степени ухудшать права граждан, на мой взгляд. Потому что человеку должна быть доступна покупка и в маленьком магазине, и в большом магазине тех же продуктов питания, которые необходимы. И если мы уменьшим доступность объектов торговли для гражданина, конечно, это будет плохо».
Он не исключает, что малый бизнес можно поддерживать таким путем. Но парламентарий указал на значение на рынке работы крупных сетевых магазинов.
Владимир Сысоев: «Это рабочие места, это заработок людей… и, конечно, это налоги для государства, поэтому, на мой взгляд, эта инициатива достаточно спорная».
Он предложил провести консультации с ассоциациями мелкорозничной торговли и представителями крупного сетевого бизнеса, чтобы можно было прийти к единому мнению.
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