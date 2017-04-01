Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта

Евгений Евтушенко чувствует себя лучше и даже работает над последними главами новой книги. Об этом агентству ТАСС рассказал друг писателя, Михаил Моргулис.
Накануне поэта в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц штата Оклахома. Никаких других подробностей о состоянии здоровья Евтушенко ни близкие, ни врачи пока не рассказывают.
Все запланированные в России и странах СНГ концерты и встречи с читателями, которые приурочены к грядущему 85-летию поэта, сейчас отменены.
Его здоровье сильно пошатнулось четыре года назад — тогда ему ампутировали правую ногу. В 2015 году из-за проблем с сердцем Евгению Александровичу установили кардиостимулятор.
Евтушенко в 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей, был номинирован на Нобелевскую премию. Его стихи переведены на 150 языков мира.
Все запланированные в России и странах СНГ концерты и встречи с читателями, которые приурочены к грядущему 85-летию поэта, сейчас отменены.
Его здоровье сильно пошатнулось четыре года назад — тогда ему ампутировали правую ногу. В 2015 году из-за проблем с сердцем Евгению Александровичу установили кардиостимулятор.
Евтушенко в 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей, был номинирован на Нобелевскую премию. Его стихи переведены на 150 языков мира.
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