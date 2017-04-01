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  • 01.04, 08:23
    Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта. США, здоровье, литература, писатели, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта

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    Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта

    Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта

    Друг Евтушенко сообщил об улучшении состояния поэта

      Евгений Евтушенко чувствует себя лучше и даже работает над последними главами новой книги. Об этом агентству ТАСС рассказал друг писателя, Михаил Моргулис.

      Накануне поэта в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц штата Оклахома. Никаких других подробностей о состоянии здоровья Евтушенко ни близкие, ни врачи пока не рассказывают.

      Все запланированные в России и странах СНГ концерты и встречи с читателями, которые приурочены к грядущему 85-летию поэта, сейчас отменены.

      Его здоровье сильно пошатнулось четыре года назад — тогда ему ампутировали правую ногу. В 2015 году из-за проблем с сердцем Евгению Александровичу установили кардиостимулятор.

      Евтушенко в 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей, был номинирован на Нобелевскую премию. Его стихи переведены на 150 языков мира.

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