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  • 31.03, 21:46

    Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

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    • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин
    Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

    Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии

    Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США в тяжелом состоянии
  • Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

    • Евгений Евтушенко, который живет в США, был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

    О госпитализации поэта сообщила его жена Мария Новикова. Она не стала раскрывать детали случившегося, но уточнила, что состояние ее супруга тяжелое, передает ТАСС.

    Мария Новикова: «Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу. Могу только сказать, что это не плановое обследование».

    Напомним, что в 2015-м российский поэт был на лечении в Центральном клиническом военном госпитале им. Мандрыка, куда попал с аритмией сердца. Он перенес успешную операцию, связанную с установкой кардиостимулятора.

    Знаменитому поэту Евгению Евтушенко 84 года. Он уроженец Иркутской области, родился в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Впервые стихотворение Евтушенко было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга со стихотворными произведениями «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. В том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

    В 1963-м Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1991 году вместе с семьей переехал в США, где начал преподавать по приглашению университета в города Талса, штат Оклахома. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки.



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