Фигуристка Медведева рассказала о «тараканах в голове»

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями после того, как во второй раз выиграла чемпионат мира.
По словам спортсменки, прокат произвольной программы «не задался» и «был на грани срыва», передает ТАСС.
Евгения Медведева, фигуристка: «Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось».
Медведева за произвольную программу получила 154,40 балла и побила свой же мировой рекорд. Еще один мировой рекорд она превзошла, набрав по итогам короткой и произвольной программ 233,41 балла.
Отвечая на вопрос о допинговом скандале в российском спорте, Медведева отметила, что российские атлеты должны поддерживать друг друга в это непростое время.
Евгения Медведева: «Порой очень печально слышать новости по телевизору и из других СМИ сами знаете, о чем. Главное, что мы должны поддерживать друг друга и всегда держаться рядом, потому что я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание».
Россиянка также подтвердила, что будет участвовать в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Он пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
В пятницу 17-летняя Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира, завоевав золото первенства планеты в Хельсинки.
Евгения Медведева, фигуристка: «Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось».
Медведева за произвольную программу получила 154,40 балла и побила свой же мировой рекорд. Еще один мировой рекорд она превзошла, набрав по итогам короткой и произвольной программ 233,41 балла.
Отвечая на вопрос о допинговом скандале в российском спорте, Медведева отметила, что российские атлеты должны поддерживать друг друга в это непростое время.
Евгения Медведева: «Порой очень печально слышать новости по телевизору и из других СМИ сами знаете, о чем. Главное, что мы должны поддерживать друг друга и всегда держаться рядом, потому что я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание».
Россиянка также подтвердила, что будет участвовать в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Он пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
В пятницу 17-летняя Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира, завоевав золото первенства планеты в Хельсинки.
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