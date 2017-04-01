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  • 01.04, 02:20

    Фигуристка Медведева рассказала о «тараканах в голове»

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Фигуристка Медведева рассказала о «тараканах в голове»

    Фигуристка Медведева рассказала о «тараканах в голове»

    Фигуристка Медведева рассказала о «тараканах в голове»
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась эмоциями после того, как во второй раз выиграла чемпионат мира.

    По словам спортсменки, прокат произвольной программы «не задался» и «был на грани срыва», передает ТАСС.

    Евгения Медведева    , фигуристка: «Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось».

    Медведева за произвольную программу получила 154,40 балла и побила свой же мировой рекорд. Еще один мировой рекорд она превзошла, набрав по итогам короткой и произвольной программ 233,41 балла.

    Отвечая на вопрос о допинговом скандале в российском спорте, Медведева отметила, что российские атлеты должны поддерживать друг друга в это непростое время.

    Евгения Медведева: «Порой очень печально слышать новости по телевизору и из других СМИ сами знаете, о чем. Главное, что мы должны поддерживать друг друга и всегда держаться рядом, потому что я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание».

    Россиянка также подтвердила, что будет участвовать в командном чемпионате мира по фигурному катанию. Он пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.

    В пятницу 17-летняя Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой мира, завоевав золото первенства планеты в Хельсинки.

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