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  • 31.03, 23:18

    Корабль «Федерация» в первый полет поведет робот Fedor

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости, Александр Овчаров
    Корабль «Федерация» в первый полет поведет робот Fedor

    Корабль «Федерация» в первый полет поведет робот Fedor

    Корабль «Федерация» в первый полет поведет робот Fedor
  • Фото РИА Новости, Александр Овчаров

    • Первым пилотом российского космического корабля «Федерация» станет Робот Fedor. Об этом заявил генеральный конструктор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

    Евгений Микрин: «Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется (и все решения уже приняты), что первым пилотом будет робот Fedor».

    Корабль «Федерация» строится в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Работы по его созданию планируется завершить к 2020 году. Он, в частности, будет использоваться для полетов на Луну.

    Что касается робота, то он уже создан. Об этом осенью прошлого года объявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. К 2021 году Fedor будет адаптирован к новому пилотируемому кораблю, после чего начнутся практические испытания.

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