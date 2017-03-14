В России стартовал отбор желающих для полета на Луну

«Роскосмос» объявил о начале набора космонавтов для полета к Луне. Об этом сообщается на сайте государственной корпорации.
Из сообщения «Роскосмоса»: «Цель — отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля „Федерация“, будут работать по программе Международной космической станции, а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне».
Отбор кандидатов будет проводиться до конца 2017 года. Желающие полететь к естественному спутнику Земли должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также обладать опытом работы. Кроме этого, потребуется знание английского языка и умение работать с компьютерной техникой.
Претендентам предстоит пройти несколько этапов отбора, в том числе принять участие в психологических тестах и выдержать проверку на физическую готовность.
Для полетов к Луне в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения строится пилотируемый корабль «Федерация», летный образец которого планируется изготовить к 2020 году. Ранее гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявлял, что высадка первого россиянина на Луну запланирована на 2031 год.
Роскосмос объявляет открытый набор в отряд космонавтов — https://t.co/87E5VqdkBf pic.twitter.com/jejJPM5rvp— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 марта 2017 г.
Отбор кандидатов будет проводиться до конца 2017 года. Желающие полететь к естественному спутнику Земли должны быть не старше 35 лет, иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям, а также обладать опытом работы. Кроме этого, потребуется знание английского языка и умение работать с компьютерной техникой.
Претендентам предстоит пройти несколько этапов отбора, в том числе принять участие в психологических тестах и выдержать проверку на физическую готовность.
Для полетов к Луне в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения строится пилотируемый корабль «Федерация», летный образец которого планируется изготовить к 2020 году. Ранее гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявлял, что высадка первого россиянина на Луну запланирована на 2031 год.
Комментарии