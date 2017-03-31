Плющенко рассчитывает поехать на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в разгар чемпионата мира по фигурному катанию. Свое решение двукратный олимпийский чемпион объяснил неспособностью конкурировать с нынешними лидерами мирового спорта.
На Олимпиаду-2018 титулованный российский фигурист в качестве спортсмена точно не поедет, а вот в статусе тренера южнокорейский Пхёнчхан посетить может. Громкое заявление Евгений Плющенко сделал за несколько дней до открытия собственной академии.
Евгений Плющенко: «Открываю свою академию, где буду работать тренером. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России».
Официальное открытие московской академии Плющенко запланировано на 5 апреля. До этого момента 34-летний спортсмен не хочет раскрывать журналистам всех тайн. Как не хотел этого делать и 10 лет назад, когда разучивал со своим тренером Алексеем Мишиным четверные прыжки, однако и не думал включать их в программу.
Евгений Плющенко: «Сейчас подобные элементы стали нормой, лидеры мирового фигурного катания прыгают как минимум два четверных в программе».
С такой молодежью на равных сейчас уже не посоревнуешься. А ведь он привык выигрывать на безупречной технике и врожденном артистизме. И дело не только в возрасте, а еще в 15 операциях и знаменитых шурупах в позвоночнике.
Теперь воспитанник Алексея Мишина предлагает немного подождать. По его словам, появление нового Плющенко не за горами, хотя на ближайшей Олимпиаде россиянам придется туго.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Евгений Плющенко: «Открываю свою академию, где буду работать тренером. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России».
Официальное открытие московской академии Плющенко запланировано на 5 апреля. До этого момента 34-летний спортсмен не хочет раскрывать журналистам всех тайн. Как не хотел этого делать и 10 лет назад, когда разучивал со своим тренером Алексеем Мишиным четверные прыжки, однако и не думал включать их в программу.
Евгений Плющенко: «Сейчас подобные элементы стали нормой, лидеры мирового фигурного катания прыгают как минимум два четверных в программе».
С такой молодежью на равных сейчас уже не посоревнуешься. А ведь он привык выигрывать на безупречной технике и врожденном артистизме. И дело не только в возрасте, а еще в 15 операциях и знаменитых шурупах в позвоночнике.
Теперь воспитанник Алексея Мишина предлагает немного подождать. По его словам, появление нового Плющенко не за горами, хотя на ближайшей Олимпиаде россиянам придется туго.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Комментарии