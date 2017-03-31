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  • 31.03, 20:16
    Плющенко рассчитывает поехать на Олимпиаду-2018 в качестве тренера. Олимпиада, Плющенко, спорт, тренеры, фигурное катание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Плющенко рассчитывает поехать на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

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    Плющенко рассчитывает поехать на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr> в качестве тренера

    Плющенко рассчитывает поехать на Олимпиаду-2018 в качестве тренера

    Плющенко рассчитывает поехать на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr> в качестве тренера

      Евгений Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в разгар чемпионата мира по фигурному катанию. Свое решение двукратный олимпийский чемпион объяснил неспособностью конкурировать с нынешними лидерами мирового спорта.

      На Олимпиаду-2018 титулованный российский фигурист в качестве спортсмена точно не поедет, а вот в статусе тренера южнокорейский Пхёнчхан посетить может. Громкое заявление Евгений Плющенко сделал за несколько дней до открытия собственной академии.

      Евгений Плющенко: «Открываю свою академию, где буду работать тренером. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России».

      Официальное открытие московской академии Плющенко запланировано на 5 апреля. До этого момента 34-летний спортсмен не хочет раскрывать журналистам всех тайн. Как не хотел этого делать и 10 лет назад, когда разучивал со своим тренером Алексеем Мишиным четверные прыжки, однако и не думал включать их в программу.

      Евгений Плющенко: «Сейчас подобные элементы стали нормой, лидеры мирового фигурного катания прыгают как минимум два четверных в программе».

      С такой молодежью на равных сейчас уже не посоревнуешься. А ведь он привык выигрывать на безупречной технике и врожденном артистизме. И дело не только в возрасте, а еще в 15 операциях и знаменитых шурупах в позвоночнике.

      Теперь воспитанник Алексея Мишина предлагает немного подождать. По его словам, появление нового Плющенко не за горами, хотя на ближайшей Олимпиаде россиянам придется туго.

      Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

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