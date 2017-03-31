«Наелся»: Плющенко вновь объявил о завершении спортивной карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил, что закончил карьеру в спорте, и если и поедет на
Олимпиаду-2018, то только в качестве тренера.
В интервью «Матч ТВ» Плющенко рассказал, что еще год назад после операции на шее понял, что со спортом пора заканчивать, так как соревноваться с молодежью уже не может.
Евгений Плющенко: «Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться, мне так кажется. Есть какой-то предел… У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде сложно. Я уже наелся».
Сейчас Плющенко, по его словам, открывает собственную академию, где будет работать в качестве тренера.
Евгений Плющенко: «Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхёнчхан».
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил агентству «Р-Спорт», что решение завершить карьеру Плющенко принял самостоятельно.
Александр Горшков: «Решение оставалось за Женей. Все мы прекрасно знаем о его проблемах со здоровьем. И он должен был принимать решение — продолжать или не продолжать, исходя из своего состояния. Если он так заявил, значит, это его решение».
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что Плющенко объективно оценил ситуацию.
Александр Жуков: «Я смотрел, как он комментировал катание одиночников на чемпионате мира. Он сказал: они ушли на 10 лет вперед, догнать их не смогу. Он объективно оценивает ситуацию. Надо, чтобы молодежь соревновалась».
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поблагодарил Плющенко «за служение спорту».
Виталий Мутко: «Большой спортсмен. Дети будут ориентироваться на него и меньше падать. Когда такие люди завершают карьеру, становится грустно, но я надеюсь, что он продолжит развивать спорт, продвигать фигурное катание. Надеюсь, что Ковтун с Колядой будут ориентироваться на него и не будут падать и достигнут хороших результатов».
Об уходе из большого спорта Плющенко объявлял в 2014 году вскоре после Олимпиады в Сочи, где отказался от исполнения произвольной программы в турнире одиночников из-за болей в спине. После он перенес несколько операций и объявил, что вернется на лед ради пятой в карьере Олимпиады.
Евгений Плющенко: «Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел, подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться, мне так кажется. Есть какой-то предел… У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде сложно. Я уже наелся».
Сейчас Плющенко, по его словам, открывает собственную академию, где будет работать в качестве тренера.
Евгений Плющенко: «Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть и поеду. Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях. Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхёнчхан».
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил агентству «Р-Спорт», что решение завершить карьеру Плющенко принял самостоятельно.
Александр Горшков: «Решение оставалось за Женей. Все мы прекрасно знаем о его проблемах со здоровьем. И он должен был принимать решение — продолжать или не продолжать, исходя из своего состояния. Если он так заявил, значит, это его решение».
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что Плющенко объективно оценил ситуацию.
Александр Жуков: «Я смотрел, как он комментировал катание одиночников на чемпионате мира. Он сказал: они ушли на 10 лет вперед, догнать их не смогу. Он объективно оценивает ситуацию. Надо, чтобы молодежь соревновалась».
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поблагодарил Плющенко «за служение спорту».
Виталий Мутко: «Большой спортсмен. Дети будут ориентироваться на него и меньше падать. Когда такие люди завершают карьеру, становится грустно, но я надеюсь, что он продолжит развивать спорт, продвигать фигурное катание. Надеюсь, что Ковтун с Колядой будут ориентироваться на него и не будут падать и достигнут хороших результатов».
Об уходе из большого спорта Плющенко объявлял в 2014 году вскоре после Олимпиады в Сочи, где отказался от исполнения произвольной программы в турнире одиночников из-за болей в спине. После он перенес несколько операций и объявил, что вернется на лед ради пятой в карьере Олимпиады.
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